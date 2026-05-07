Così El Niño alimenterà la stagione degli uragani nel Pacifico: aumentano i rischi per California, Hawaii e Messico

Acque eccezionalmente calde e un El Niño in via di sviluppo intensificheranno l’attività tropicale durante la stagione degli uragani del Pacifico orientale e centrale del 2026, aumentando il rischio di impatti diretti su Hawaii, California meridionale e alcune zone del Messico. Si prevede che nel 2026 i bacini del Pacifico orientale e centrale registreranno un numero di tempeste tropicali, uragani e uragani maggiori superiore alla media storica. La stagione degli uragani nel Pacifico orientale inizia il 15 maggio, mentre quella nel Pacifico centrale inizia l’1 giugno.

“Questo potrebbe essere un anno insolitamente attivo e potenzialmente devastante nel bacino del Pacifico, a differenza del bacino atlantico, dove prevediamo un numero di tempeste inferiore alla media storica”, ha affermato Alex DaSilva, esperto di uragani di AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense.

Sono possibili impatti significativi anche alle Hawaii, duramente colpite dalle inondazioni lampo causate dalle tempeste consecutive di marzo. Gli esperti di AccuWeather stimano che i danni totali e le perdite economiche dovute alle inondazioni alle Hawaii si aggirino intorno ai 2 miliardi di dollari.

Previsioni per la stagione degli uragani del Pacifico orientale 2026

17-22 tempeste tropicali con nome

9-13 uragani

4-8 uragani maggiori (categoria pari o superiore a 3)

6-9 impatti diretti su Messico/America Centrale

Previsioni per la stagione degli uragani del Pacifico centrale 2026

4-7 tempeste tropicali con nome

2-4 uragani

1-3 uragani maggiori

1-2 impatti diretti sulle Hawaii

AccuWeather definisce un impatto diretto come una tempesta che provoca inondazioni, venti con forza di tempesta tropicale, uno storm surge di almeno 60cm o che passa entro 96km dalla costa.

Fattori chiave che influenzano questa stagione degli uragani nel Pacifico

El Niño in genere favorisce una stagione degli uragani più attiva nel Pacifico orientale riducendo il wind shear. Allo stesso tempo, l’acqua oceanica molto calda in superficie e a centinaia di metri di profondità (contenuto di calore oceanico) può favorire un maggiore sviluppo tropicale e aumentare il rischio di rapida intensificazione.

“L’Oceano Pacifico è insolitamente caldo, e questo aumenta il rischio in questa stagione“, ha affermato DaSilva. “L’energia extra immagazzinata nell’oceano può contribuire a far sì che le tempeste si intensifichino più rapidamente, durino più a lungo e, in alcuni casi, si spostino più a nord, verso zone come la Baja California e l’estremo sud della California”.

La crescente probabilità che l’El Niño in via di sviluppo si intensifichi fino a diventare un raro super El Niño nel corso della stagione potrebbe alimentare lo sviluppo di fenomeni tropicali tra la fine di ottobre e novembre.

Aree a rischio elevato nel 2026

Estremo sud della California: rischio di impatti tropicali superiore alla media storica, poiché le tempeste o l’umidità tropicale potrebbero spostarsi più a nord su acque eccezionalmente calde. “La California meridionale non è una zona in cui si pensa solitamente agli impatti tropicali, ma le acque calde e la situazione generale meritano un’attenta valutazione”, ha spiegato DaSilva. “Gli uragani Hilary nel 2023 e Kay nel 2022 hanno evidenziato il rischio di piogge tropicali e inondazioni che potrebbero raggiungere la California meridionale”.

Stati Uniti sudoccidentali: aumenterà il rischio di inondazioni significative, soprattutto quando l’umidità tropicale si sposterà verso nord dal Messico e interagirà con un monsone nordamericano di intensità quasi nella media. I sistemi tropicali possono provocare forti piogge in Arizona, Nuovo Messico e California meridionale, anche senza un approdo diretto.

“Le tempeste provenienti dal Pacifico possono spingere forti piogge in profondità nel Sud-Ovest. Nora ha toccato terra nel Messico occidentale nel 2021, ma l’umidità di quella tempesta si è spostata verso nord per circa 1.600 chilometri, provocando inondazioni improvvise in Arizona. Decine di salvataggi in acque agitate si sono verificati nell’area di Phoenix in seguito al passaggio di Nora”.

Hawaii: ci sarà un rischio superiore alla media di impatti tropicali significativi, tra cui venti distruttivi, piogge torrenziali e storm surge, poiché le acque insolitamente calde a sud e a est delle isole favoriscono sistemi più intensi. “Le Hawaii non hanno subito l’approdo diretto di un uragano per molto tempo, ma questo non deve indurre all’autocompiacimento“, ha spiegato DaSilva. “Alcune isole sono state duramente colpite da inondazioni improvvise a marzo. Gli abitanti delle Hawaii dovrebbero prepararsi a un rischio maggiore di impatti tropicali quest’anno”.

Messico: secondo le analisi di AccuWeather, esiste un rischio superiore alla media di impatti diretti in Baja California Sur, Sinaloa, Michoacán, Colima, Jalisco e Guerrero. “Le temperature dell’acqua eccezionalmente elevate di quest’estate potrebbero alimentare tempeste come Otis nel 2023”, ha affermato DaSilva. “Otis si è rapidamente intensificato da tempesta tropicale a uragano di categoria 5 in circa 24 ore prima di colpire Acapulco, lasciando alla popolazione poco tempo per prepararsi o evacuare”.