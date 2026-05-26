Clima: il Ministro Gilberto Pichetto Fratin in visita al CMCC di Lecce

Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin sarà in visita giovedì 28 maggio nel pomeriggio presso la sede leccese della Fondazione Fondazione CMCC – Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, tra i principali centri internazionali di ricerca sul clima. L’iniziativa offrirà l’occasione per un confronto diretto sulle attività scientifiche del Centro, attivo da oltre vent’anni e impegnato nel supporto ai processi decisionali a livello nazionale, europeo e globale in materia di cambiamenti climatici. Nel corso della visita, il Ministro potrà accedere anche all’infrastruttura di calcolo del CMCC, che ospita il più grande supercomputer italiano dedicato esclusivamente alla ricerca climatica e uno dei più avanzati in Europa nel settore.

Ad accogliere la delegazione saranno il presidente del CMCC, Antonio Navarra, e la direttrice esecutiva Laura Panzera, che illustreranno le principali linee di ricerca e i progetti strategici dell’istituto. Tra i temi centrali figurano il contributo scientifico del Centro ai negoziati nell’ambito della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici UNFCCC e il progetto europeo FUTURA, coordinato dal CMCC su impulso della Commissione europea, che punta a integrare la comunità scientifica europea per la valutazione dei rischi climatici futuri e la definizione di scenari utili alle politiche pubbliche.

Durante l’incontro saranno inoltre presentati alcuni dei principali ambiti di ricerca del Centro: la modellistica climatica ad alta risoluzione, l’impiego dell’intelligenza artificiale nelle previsioni e analisi climatiche, il ruolo di leadership nella ricerca oceanografica e nelle previsioni del Mediterraneo nell’ambito del programma Copernicus Programme, oltre agli studi sugli impatti socioeconomici del cambiamento climatico e alle soluzioni tecnologiche per la transizione verso la neutralità climatica.

Con oltre vent’anni di attività, il CMCC si conferma un punto di riferimento internazionale nella produzione di conoscenza scientifica avanzata sul clima e nel supporto alle politiche basate su evidenze. La visita ministeriale si inserisce nel contesto del Festival dell’Energia, in programma a Lecce dal 29 al 31 maggio.