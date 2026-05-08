Clima, New York pronta a fare marcia indietro sulla legge sulle emissioni per frenare il caro-energia

In tutto il mondo, la crisi energetica causata dalla guerra in Iran rende più difficile per i governi mantenere le promesse sul clima. Lo stesso avviene a New York, dove la Governatrice Kathy Hochul sta annacquando i piani ecologici dello stato, e in particolare una delle leggi climatiche più ambiziose degli USA, rinviando al 2028 l’entrata in vigore delle norme più dure sulle emissioni di gas serra. Un accordo preliminare sul bilancio statale include un’intesa con i legislatori per ammorbidire la legge storica che prevede tagli drastici e immediati alle emissioni.

Hochul ha proposto una revisione a marzo, sostenendo che rispettare subito le scadenze originarie farebbe aumentare i costi energetici per i consumatori. Un nuovo obiettivo intermedio mira a ridurre le emissioni del 60% entro il 2040, rispetto al livello del 1990. “Dobbiamo trovare il giusto equilibrio fra le ambizioni in materia di energia pulita e le pressioni economiche reali che i cittadini di New York stanno affrontando in questo momento“, ha affermato la Governatrice.