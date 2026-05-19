Il dibattito scientifico internazionale sul riscaldamento globale ha registrato una svolta storica che ridefinisce radicalmente le traiettorie e i modelli climatici destinati a guidare le politiche governative nei prossimi decenni. Come rivelato da un’esclusiva pubblicata dal The Washington Post, il Pannello Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC) delle Nazioni Unite si appresta a mandare ufficialmente in pensione lo scenario RCP 8.5, l’ipotesi più estrema e catastrofica finora impiegata nelle proiezioni sull’evoluzione delle temperature planetarie. Introdotto circa quindici anni fa, questo modello era stato concepito per esaminare lo scenario peggiore in assoluto, basato sull’assenza totale di politiche di mitigazione e su un incremento esponenziale dell’uso di combustibili fossili pesanti. Gli scienziati dell’ONU hanno ora stabilito che tale traiettoria è diventata impossibile. Questo declassamento non deriva da errori intrinseci nelle formule fisiche applicate ai supercomputer, bensì dal fatto che la realtà geopolitica ed economica globale ha intrapreso una strada differente rispetto all’inerzia assoluta ipotizzata in passato. L’imminente settimo rapporto di valutazione, noto come AR7, segnerà quindi un cambio di paradigma rinunciando a proiettare scenari apocalittici non più allineati con i dati reali della produzione industriale globale.

I fattori del cambiamento: come la transizione energetica ha piegato la curva

L’esclusione del vecchio scenario peggiore rappresenta la dimostrazione tangibile dell’impatto che gli sforzi globali in materia di sostenibilità hanno avuto sui mercati. Gli analisti spiegano che la diffusione planetaria delle nuove tecnologie pulite ha alterato in modo definitivo i presupposti socio-economici su cui si reggeva l’RCP 8.5. Il boom globale delle energie rinnovabili, l’abbattimento senza precedenti dei costi di produzione dei pannelli fotovoltaici e delle turbine eoliche, la rapida crescita dei sistemi di stoccaggio energetico tramite batterie e l’elettrificazione progressiva dei trasporti automobilistici hanno rimosso la plausibilità di un ritorno di massa al carbone fossile. Jonathan Overpeck, scienziato climatico e preside della facoltà di ambiente dell’Università del Michigan, ha evidenziato come l’umanità stia compiendo passi concreti nel rallentare la cambiamento climatico proprio grazie a una gamma di soluzioni tecnologiche che oggi risultano economicamente competitive rispetto ai sistemi tradizionali. Quello che quindici anni fa veniva considerato un possibile percorso di sviluppo incontrollato, oggi contrasta con lo scenario globale in cui la quasi totalità delle nazioni ha implementato normative e limiti strutturali contro le emissioni inquinanti.

Il nuovo volto delle proiezioni: picchi più bassi e soglie minime invalicabili

L’archiviazione dello scenario RCP 8.5 non deve tuttavia essere interpretata come un via libera a un ottimismo ingiustificato, poiché la rimodulazione attuata dagli esperti delle Nazioni Unite ha ridisegnato contemporaneamente anche il limite inferiore della forbice climatica. Se da un lato il nuovo scenario peggiore proposto per l’AR7 stima un riscaldamento massimo di circa 3,5°C entro il 2100, ovvero un intero grado in meno rispetto ai 4,5°C precedentemente temuti, dall’altro lato la comunità scientifica ha dovuto ammettere che anche lo scenario più ottimistico è ormai sfumato. I dati aggiornati indicano che l’ambizioso traguardo fissato dall’Accordo di Parigi per mantenere l’aumento termico rigorosamente entro gli 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali è matematicamente fuori portata in assenza di un temporaneo e rischioso sforamento. Secondo le analisi rilanciate dalle testate internazionali e da centri di ricerca autorevoli come Carbon Brief, la quantità di emissioni di gas serra stabilmente accumulate nell’atmosfera e l’attuale inerzia dei sistemi industriali costringeranno il pianeta a superare la soglia di sicurezza, affrontando una fase prolungata di overshoot termico che potrebbe toccare un picco di 1,7 gradi per diversi decenni, prima di poter sperare in una discesa legata alle future tecnologie di cattura della CO 2 .

Le reazioni politiche e la polarizzazione del dibattito scientifico

La notizia della revisione dei modelli da parte dell’ONU ha innescato un’immediata ondata di reazioni nel panorama politico internazionale, offrendo il fianco a letture contrapposte e strumentalizzazioni della complessa realtà scientifica. Negli Stati Uniti, il presidente Donald Trump ha espresso forte soddisfazione per il pensionamento del vecchio modello, collegando la decisione dell’IPCC alle linee programmatiche del proprio ordine esecutivo emanato nel maggio del 2025, volto a contestare l’uso dell’RCP 8.5 nelle valutazioni delle agenzie federali americane con l’accusa di promuovere un ingiustificato allarmismo. Di contro, gli scienziati e i modellisti climatici intervenuti nel dibattito hanno respinto con fermezza l’idea che la scienza del clima abbia ammesso un errore nei propri calcoli storici. Detlef van Vuuren, esperto di scenari energetici e autore delle metriche originali, ha ribadito che i modelli IPCC non sono mai stati profezie certe, bensì simulazioni esplorative volte a mostrare le conseguenze delle azioni umane. Il fatto che lo scenario peggiore sia oggi considerato impraticabile testimonia il successo e l’efficacia delle prime politiche climatiche adottate a livello globale nell’ultimo decennio, smentendo la narrativa secondo cui i trattati internazionali non avrebbero prodotto alcun effetto concreto.

La realtà della traiettoria attuale e le prossime sfide per il 2100

Rimossi gli estremi teorici che polarizzavano l’attenzione pubblica, la comunità scientifica invita ora a concentrare gli sforzi politici sullo scenario intermedio, che riflette l’andamento reale della società contemporanea. Al momento la Terra ha registrato un riscaldamento di circa 1,3°C sopra la media preindustriale, avanzando a un ritmo di crescita termica di un decimo di grado ogni cinque anni. Se i governi mondiali manterranno le promesse attuali senza implementare un’ulteriore e drastica accelerazione, la Terra si stabilizzerà su un incremento di circa 3°C entro la fine del secolo. Bill Hare, amministratore delegato dell’istituto di ricerca Climate Analytics, ha ricordato che mancare gli obiettivi più protettivi non costituisce una fatalità inevitabile, ma rappresenta un fallimento di natura squisitamente politica. Un riscaldamento stabilizzato intorno ai 3 gradi eviterà le catastrofi sistemiche totali evocate dal vecchio scenario RCP 8.5, ma genererà comunque impatti severi e prolungati sul pianeta, tra cui l’innalzamento costante del livello dei mari che minaccia le aree costiere e gli stati insulari, l’estremizzazione cronica dei fenomeni meteorologici e una pressione senza precedenti sulle catene di produzione alimentare mondiali.

Considerazioni finali: il prezzo sociale e politico dell’allarmismo climatico

L’ammissione da parte dell’IPCC sull’implausibilità dello scenario RCP 8.5 solleva una questione di enorme gravità, che va ben oltre il semplice aggiornamento dei calcoli statistici e tocca direttamente la responsabilità di chi orienta l’opinione pubblica. Per oltre un decennio, questo modello estremo è stato irresponsabilmente brandito da media e decisori come una certezza imminente, alimentando una narrazione catastrofista e apocalittica totalmente priva di un reale fondamento nei dati economici e industriali. Presentare il peggiore dei casi teorici come il destino inevitabile dell’umanità ha inquinato profondamente il dibattito pubblico, trasformando la complessa sfida della transizione ecologica in un dogma ideologico basato sul terrore anziché sulla razionalità e sulla fattibilità scientifica.

Le conseguenze di questo approccio distorto sono state drammatiche e tangibili sia sul piano economico che su quello psicologico. Da un lato, la politica ha giustificato decisioni politiche ed economiche estreme e frettolose, imponendo normative rigide che si sono tradotte in costi sociali ed economici esorbitanti per i cittadini, penalizzando la competitività industriale senza un reale e proporzionato beneficio per l’ambiente. Dall’altro, l’evocazione costante di una fine del mondo imminente ha generato una vera e propria epidemia di eco-ansia tra le giovani generazioni, private della speranza nel futuro e spinte verso una paralisi emotiva. Questo clima di panico collettivo ha finito per radicalizzare il dissenso, offrendo una giustificazione ideologica a movimenti ambientalisti estremisti capaci solo di azioni ecostruttive e provocazioni assurde, che hanno allontanato l’opinione pubblica dalle soluzioni concrete. Il definitivo tramonto del modello RCP 8.5 deve quindi essere l’occasione per ristabilire un pragmatismo scientifico e per archiviare una stagione di allarmismo ingiustificato che ha prodotto più danni sociali che benefici ambientali.