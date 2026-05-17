Climber colpito da una scarica di sassi in Trentino: recuperato in parete ed elitrasportato in ospedale

Un climber trentino è stato soccorso nella tarda mattinata odierna dopo essere stato colpito da una scarica di sassi mentre era impegnato a scalare da primo di cordata il quarto tiro del Diedro Martini, storico itinerario di arrampicata sulla parete di Cima alle Coste, nella Valle del Sarca. L’uomo, investito dalle pietre, è precipitato per circa una quindicina di metri, riportando diversi traumi. A dare l’allarme è stata un’altra cordata che aveva assistito all’incidente. L’arrampicatore è stato recuperato direttamente in parete dal tecnico di elisoccorso e dal medico, insieme a due operatori del Soccorso Alpino trentino di Riva del Garda, e poi è stato elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento.