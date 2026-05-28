CMCC Foundation apre le candidature per il PhD internazionale su clima, sostenibilità e sfide sociali

La CMCC Foundation annuncia l’apertura delle candidature per il 42° ciclo del programma internazionale di dottorato “Future Earth, Climate Change and Societal Challenges”, un percorso di alta formazione realizzato in collaborazione con l’Università di Bologna e dedicato allo studio delle grandi trasformazioni ambientali, climatiche e sociali del presente. Per l’anno accademico 2026/2027, la Fondazione CMCC contribuirà al programma con due borse di dottorato, destinate a sostenere attività di ricerca avanzata sui temi del cambiamento climatico, delle trasformazioni ambientali e delle sfide connesse alla sostenibilità. La notizia conferma il ruolo del CMCC nel rafforzamento della formazione scientifica internazionale e nella promozione di competenze specialistiche in un ambito sempre più centrale per le politiche pubbliche, la ricerca e l’innovazione.

Due borse di dottorato CMCC per la ricerca sul cambiamento climatico

Le due borse PhD messe a disposizione dalla CMCC Foundation rappresentano un contributo concreto alla formazione di nuove professionalità scientifiche capaci di affrontare la complessità della crisi climatica. Il programma si inserisce in un contesto in cui la ricerca su climate change, sostenibilità, rischio ambientale e trasformazioni socio-economiche assume un peso crescente nella definizione delle strategie future.

Il sostegno della Fondazione è rivolto a un percorso di dottorato che mira a sviluppare competenze avanzate su cambiamento climatico e trasformazioni ambientali, con un approccio capace di integrare conoscenze scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e sociali. La dimensione internazionale del programma contribuisce inoltre a creare un ambiente di ricerca aperto, dinamico e orientato alla collaborazione tra discipline diverse.

Un programma interdisciplinare tra scienza del clima, policy e società

Il dottorato internazionale “Future Earth, Climate Change and Societal Challenges” è progettato come un percorso interdisciplinare per formare la prossima generazione di ricercatori e professionisti attivi all’interfaccia tra scienza del clima, studi ambientali, politiche pubbliche, valutazione del rischio e trasformazione socio-economica.

La struttura del programma valorizza il dialogo tra ambiti scientifici differenti, promuovendo la collaborazione tra discipline scientifiche, ingegneristiche e sociali. Questo approccio risponde alla natura stessa delle sfide climatiche, che richiedono strumenti di analisi integrati e competenze capaci di collegare modelli climatici, impatti territoriali, governance ambientale, strategie di adattamento e processi decisionali.

Formare ricercatori e professionisti per le sfide ambientali globali

L’obiettivo del programma PhD è contribuire alla formazione di figure altamente qualificate, in grado di operare in contesti internazionali e multidisciplinari. Il percorso è pensato per preparare ricercatori e professionisti capaci di comprendere e affrontare le conseguenze del cambiamento climatico e delle trasformazioni ambientali sulle società, sui sistemi economici e sui territori.

La formazione si colloca all’interno di un ambiente di ricerca internazionale, con accesso a strutture avanzate e a competenze scientifiche di alto livello. L’integrazione tra ricerca accademica, analisi dei rischi, strumenti previsionali e studio degli impatti sociali consente al programma di affrontare il tema della sostenibilità in modo ampio e articolato.

Le aree di ricerca del PhD: clima, mitigazione, adattamento e rischio

Il programma copre un ampio ventaglio di aree di ricerca legate al climate change e alla sostenibilità. Tra i temi centrali rientrano la scienza del clima, le strategie di adattamento e mitigazione, la governance ambientale, i sistemi di previsione, la valutazione del rischio e gli impatti sociali dei cambiamenti ambientali.

Queste aree riflettono la crescente necessità di produrre conoscenza scientifica utile alla comprensione dei fenomeni climatici e alla gestione delle loro conseguenze. La ricerca su adattamento e mitigazione, in particolare, assume un ruolo strategico nella definizione di politiche e strumenti capaci di ridurre la vulnerabilità dei sistemi naturali e sociali.

Collaborazione con l’Università di Bologna e dimensione internazionale

La collaborazione tra CMCC Foundation e Università di Bologna rafforza il profilo internazionale del dottorato e valorizza un modello formativo basato sull’incontro tra ricerca scientifica, alta formazione e cooperazione accademica. Il programma offre un contesto orientato alla produzione di conoscenza avanzata sui temi del clima e della sostenibilità, favorendo lo sviluppo di competenze trasversali e specialistiche.

La dimensione internazionale del percorso costituisce un elemento centrale, sia per la natura globale delle sfide ambientali sia per la necessità di formare figure capaci di operare in reti di ricerca e istituzioni impegnate nello studio del cambiamento climatico e dei suoi effetti.

Un percorso strategico per clima, sostenibilità e trasformazione socio-economica

L’apertura delle candidature per il 42° ciclo del dottorato “Future Earth, Climate Change and Societal Challenges” si inserisce in una fase in cui la formazione avanzata sul clima rappresenta una leva fondamentale per affrontare le transizioni ambientali e socio-economiche. Le due borse sostenute dalla CMCC Foundation per l’anno accademico 2026/2027 confermano l’impegno nella promozione di ricerca di alto livello su temi decisivi per il futuro.

Il programma unisce ricerca climatica, studi ambientali, analisi del rischio, governance e dimensione sociale dei cambiamenti ambientali, offrendo un percorso orientato alla comprensione integrata delle sfide globali. In questo quadro, il dottorato rappresenta un’opportunità formativa di rilievo per lo sviluppo di competenze scientifiche e professionali nel campo del climate change, della sostenibilità e delle trasformazioni della società.