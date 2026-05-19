Congresso scientifico a Reggio Calabria: focus su inositolo e riproduzione umana

Nei giorni 21 e 22 maggio 2026, Reggio Calabria ospiterà un importante appuntamento per la comunità scientifica: il congresso dal titolo “Inositolo e Riproduzione Umana – Consensus conference italiana”, che si terrà presso il prestigioso Grand Hotel Excelsior. L’evento, coordinato dal Professore Stefano Palomba, direttore della U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del Grande Ospedale Metropolitano (GOM) di Reggio Calabria, promette di essere un momento di grande rilevanza per gli specialisti della fertilità e della ginecologia.

Un congresso oltre la scienza: evidenze e pratiche cliniche

Secondo il coordinatore dell’evento, il Prof. Palomba, “è molto più di un semplice evento scientifico con un focus ultraspecialistico. Nel corso dell’evento si affronterà in maniera sistematica ed evidence-based il ruolo dell’inositolo nella fisiologia riproduttiva maschile e femminile e come le alterazioni del suo apporto e/o metabolismo possano indurre quadri fisiopatologici con impatto sulla sfera riproduttiva”. L’obiettivo principale è analizzare in profondità il ruolo dell’inositolo, una molecola sempre più al centro della ricerca sulla fertilità, sia maschile che femminile.

Durante il congresso, gli esperti discuteranno come le carenze o le alterazioni metaboliche di inositolo possano contribuire a disturbi gonadici e infertilità di coppia, e come la sua integrazione possa rappresentare un trattamento efficace. Particolare attenzione sarà riservata all’uso dell’inositolo nei cicli di stimolazione ovarica con gonadotropine, per programmi di inseminazione intrauterina o di fertilizzazione in vitro.

Dal dibattito scientifico al consenso operativo

Il congresso non si limiterà alle tradizionali relazioni scientifiche: “alle relazioni scientifiche, che saranno ampiamente discusse in maniera critica, seguirà una fase scientifico-operativa con la strutturazione di un consenso scientifico da parte non solo della platea, ma anche e soprattutto degli opinion leader che saranno intervenuti, al fine di produrre un documento scientifico di buona pratica clinica”.

In questo modo, l’evento mira a trasformare le conoscenze teoriche in linee guida concrete, utili per medici, ricercatori e professionisti sanitari che operano nel campo della riproduzione assistita. La creazione di un documento condiviso rappresenta un passaggio fondamentale per standardizzare le buone pratiche cliniche e garantire un approccio evidence-based all’uso dell’inositolo.

Un’occasione unica per la comunità scientifica italiana

La Consensus Conference Italiana sull’inositolo e riproduzione umana si configura quindi come un momento di grande valore scientifico e operativo. Gli specialisti avranno l’opportunità di confrontarsi su dati aggiornati, criticamente analizzati, e contribuire alla definizione di raccomandazioni pratiche che potranno influenzare la gestione clinica dei pazienti infertili in tutta Italia.

Con la combinazione di aggiornamento scientifico, dibattito critico e produzione di un consenso operativo, il congresso del Grand Hotel Excelsior si presenta come un evento imprescindibile per chiunque operi nel campo della fertilità e della salute riproduttiva, confermando Reggio Calabria come centro di riferimento nazionale per la ricerca e la formazione specialistica in questo settore.