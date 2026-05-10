Continuano le ricerche per il kitesurfer disperso al largo della costa del Salento

Le ricerche per ritrovare il 39enne disperso il 1° maggio scorso mentre praticava kitesurf al largo della costa ionica del Salento continuano senza esito. Nonostante gli sforzi immani da parte delle forze di soccorso, la sua sorte resta avvolta nel mistero, mentre la famiglia vive nella speranza di un ritorno che sembra ogni giorno più lontano. Le operazioni di ricerca sono iniziate tempestivamente, con un coordinamento della Guardia Costiera di Bari che ha esteso progressivamente le aree di perlustrazione. Inizialmente focalizzate sulla zona di Torre Lapillo e Porto Cesareo, le attività di salvataggio si sono ora spostate anche verso le acque della Calabria, nel tentativo di seguire ogni possibile traccia.

Negli ultimi giorni, sono stati impiegati numerosi mezzi aerei e navali, inclusi velivoli e motovedette, per perlustrare il mare sia in mare aperto che lungo le coste del Golfo di Taranto. Le operazioni sono supportate anche dalle squadre di sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Bari e Taranto, che stanno cercando nel fondale marino. Nonostante gli sforzi, non sono ancora emerse tracce concrete che possano portare a una svolta nelle indagini.

Segnalazioni e indizi: oggetti misteriosi avvistati in mare

Nel corso delle ricerche, sono arrivate diverse segnalazioni riguardanti l’avvistamento di oggetti che potrebbero essere legati alla scomparsa. Tra questi ci sono frammenti di tavole da surf e pezzi di vele, che potrebbero essere stati trascinati dalle correnti. Le autorità stanno indagando su questi indizi.

Anche se questi oggetti potrebbero essere una possibile prova, la scomparsa di Mimmo Piepoli rimane un caso irrisolto. La famiglia, distrutta dall’angoscia, continua a seguire con ansia gli aggiornamenti, sperando in un esito positivo che possa porre fine a giorni di angoscia.

Il coinvolgimento di tecnologie avanzate

In supporto alle tradizionali operazioni di ricerca, sono stati impiegati droni con capacità di rilevamento ottico notturno, che hanno permesso di monitorare la zona anche nelle ore buie. Questa tecnologia avanzata ha incrementato le possibilità di rilevamento, facilitando le operazioni di perlustrazione notturna, ma nonostante questi strumenti, la zona rimane difficile da monitorare a causa delle condizioni del mare.

Il mare aperto, con le sue correnti e il costante movimento delle onde, complica ulteriormente la ricerca e riduce la visibilità. Le ricerche continueranno, ma ogni giorno che passa diminuisce la speranza di ritrovare il disperso.

Il momento della scomparsa: il racconto dell’ultima escursione

Il giorno della scomparsa, Mimmo Piepoli si trovava in compagnia di altri kitesurfer quando è uscito in mare per praticare la sua attività preferita. Secondo le ricostruzioni, è stato avvistato per l’ultima volta nello stesso specchio d’acqua in cui si trovava al momento della scomparsa. La sessione di kitesurf sembrava essere normale, senza particolari condizioni meteo avverse, ma non si sa ancora cosa possa essere accaduto.

Le informazioni raccolte finora non offrono spiegazioni concrete e la dinamica dell’incidente rimane avvolta nell’incertezza. Le ricerche, purtroppo, non hanno portato ancora a nessun risultato tangibile.

Le operazioni di ricerca non si fermano, ma le acque del Salento continuano a nascondere il destino di Mimmo Piepoli. Ogni giorno che passa senza risposte aumenta la preoccupazione tra i suoi cari, ma le forze di soccorso, coordinate dalla Guardia Costiera di Bari, non mollano la presa.