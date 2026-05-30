Contrasti meteo sull’Italia: freddo e neve sull’Etna, sole e +30°C al Nord | FOTO

Forti temporali pomeridiani hanno colpito oggi alcune zone della Sicilia. Con il maltempo di oggi, dopo che le nuvole si sono dissipate, l’Etna si è mostrata tinta di bianco grazie alla neve. Come dimostrano le foto che ci invia Antonella Infanta, il vulcano è imbiancato non solo oltre i 3000 metri, ma anche verso i 2700-2800 metri. La stazione della Casa Cantoniera, situata tra i 1900 e i 2000 metri di quota, registra oggi 12mm di precipitazioni e una temperatura minima sui +9°C. Questo significa che lo zero termico oggi si è assestato sui 2700 metri, trasformando le precipitazioni in neve e regalando una vista suggestiva del vulcano attivo più alto d’Europa.

Non è insolito che l’Etna sia imbiancata dalla neve a maggio. A fare notizia, più che altro, è il contrasto con le condizioni che si registrano al Nord Italia, che viene da giorni bollenti a causa della recente ondata di caldo e che anche oggi registra temperature di +30°C e caldo in montagna sulle Alpi, mentre il Sud fa i conti con il maltempo e i temporali pomeridiani, con la neve sull’Etna che offre ancora ricordi dell’inverno.

Questa è la situazione attuale sull’Italia in attesa dei forti temporali in arrivo al Nord da domani. Nei prossimi giorni, infatti, la situazione si ribalterà: nei primi giorni di giugno, al Nord farà freddo con temperature di +17-18°C in pieno giorno in Pianura Padana e forti temporali con il rischio di supercelle in grado di generare grandine e tornado, mentre al Sud splenderà il sole e farà caldo.

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