Controllo gratuito della salute polmonare agli Internazionali BNL d’Italia: un’iniziativa di prevenzione della SIP-IRS

In occasione della 83ª edizione degli Internazionali BNL d’Italia di tennis, in corso di svolgimento al Foro Italico di Roma dal 28 aprile al 17 maggio 2026, la Società Italiana di Pneumologia (SIP-IRS) scende in campo al fianco degli appassionati di tennis offrendo loro un’opportunità unica per monitorare la salute polmonare. Il 14 maggio 2026, infatti, la SIP-IRS predisporrà due postazioni spirometriche all’interno del Fan Village del Foro Italico, mettendo a disposizione i propri esperti per offrire un controllo gratuito della salute polmonare a tutti i presenti.

L’iniziativa rientra nel ciclo di incontri “Salute in evidenza. La scienza che parla ai cittadini” promosso dal Ministero della Salute, e rappresenta un’occasione importante di sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie respiratorie, un tema che la SIP-IRS considera fondamentale. A partire dalle 9:00 e fino alle 20:00, sarà possibile sottoporsi gratuitamente a uno screening spirometrico che permette di analizzare il corretto funzionamento dei polmoni.

La spirometria: uno strumento fondamentale di prevenzione

La spirometria è un esame semplice e non invasivo che misura la quantità di aria che una persona riesce a respirare e con quale efficacia. Questo test, che consente di valutare il funzionamento dell’apparato respiratorio, è uno degli strumenti più utili per prevenire malattie respiratorie come l’asma e la BPCO (Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva), che spesso si sviluppano senza sintomi evidenti nelle fasi iniziali. Grazie alla spirometria, infatti, è possibile individuare precocemente eventuali problematiche respiratorie e intervenire tempestivamente, evitando che queste condizioni degenerino.

Come spiegato dalla prof.ssa Paola Rogliani, presidente della SIP-IRS, “la spirometria è un esame semplice e non invasivo che permette di valutare come funzionano i nostri polmoni, misurando quanta aria respiriamo e con quale efficacia, offrendo un’indicazione chiara dello stato di salute dell’apparato respiratorio. È uno strumento fondamentale di prevenzione, perché alcune malattie respiratorie, come l’asma o la BPCO, possono svilupparsi senza sintomi evidenti nelle fasi iniziali. Un controllo precoce consente di individuare eventuali problemi e intervenire tempestivamente”.

Il legame tra sport e salute polmonare

Un aspetto interessante dell’iniziativa è il suo svolgimento durante uno degli eventi sportivi più importanti d’Italia. Gli Internazionali BNL d’Italia, infatti, sono una vetrina internazionale per il tennis, e inserire la spirometria in un torneo sportivo ha un significato profondo, come sottolinea ancora la prof.ssa Rogliani: “inserirla in un torneo sportivo ha un significato importante: lo sport è sinonimo di salute e benessere, e offrire un momento di controllo avvicina le persone alla prevenzione in modo diretto e accessibile. Prendersi cura dei propri polmoni significa anche adottare stili di vita corretti: non fumare, mantenersi attivi e fare controlli periodici. Piccoli gesti che fanno una grande differenza nel tempo”.

Lo sport, infatti, è da sempre associato a uno stile di vita sano e attivo, ed è il mezzo ideale per promuovere il benessere fisico. La presenza della SIP-IRS al Foro Italico si inserisce perfettamente in questo contesto, offrendo ai visitatori e agli appassionati di tennis l’opportunità di avvicinarsi alla prevenzione e ai controlli sanitari in maniera semplice e diretta.

L’importanza della prevenzione e del controllo periodico

La prevenzione, in particolare per quanto riguarda le malattie respiratorie, gioca un ruolo cruciale. Molti disturbi polmonari, infatti, possono rimanere latenti per lungo tempo, senza dare sintomi evidenti. La spirometria è uno strumento che, attraverso un semplice test, può fare la differenza nella diagnosi precoce e nel miglioramento della qualità della vita. La SIP-IRS, che da anni si occupa di promuovere la salute respiratoria in Italia, non solo supporta iniziative come quella degli Internazionali BNL d’Italia, ma lavora anche con il Ministero della Salute, le Regioni e le aziende sanitarie per sviluppare attività di sensibilizzazione e prevenzione sul territorio.

La SIP-IRS è una realtà di riferimento nel panorama della medicina respiratoria in Italia. Fondata con l’obiettivo di promuovere lo studio e la cura delle malattie respiratorie, la Società si articola in 12 gruppi di studio, tra cui Asma e Allergie Respiratorie, BPCO e Co-Morbidità, Clinica, Epidemiologia e Prevenzione, e molti altri, tutti impegnati nell’avanzamento della ricerca e nella diffusione delle migliori pratiche mediche.

La prof.ssa Paola Rogliani al talk “Salute respiratoria e allergologica”

Oltre alle attività di screening, un altro momento centrale dell’iniziativa sarà il talk organizzato dal Ministero della Salute intitolato “Salute respiratoria e allergologica: tra prevenzione e qualità della vita”, che avrà luogo alle ore 12:00. Durante questo incontro, la prof.ssa Paola Rogliani interverrà per parlare delle più recenti scoperte scientifiche nel campo della salute respiratoria, con un focus particolare sulla prevenzione delle allergie e delle malattie respiratorie.

Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di sensibilizzazione sulla salute pubblica, che vede il coinvolgimento delle istituzioni, delle società scientifiche e della cittadinanza, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita attraverso comportamenti sani e una maggiore attenzione alla salute polmonare.

Il 14 maggio 2026, gli appassionati di tennis che si troveranno al Foro Italico per assistere agli Internazionali BNL d’Italia avranno l’opportunità di prendersi cura della propria salute respiratoria attraverso un semplice e gratuito controllo spirometrico. Un’occasione unica per monitorare la salute dei propri polmoni, prevenire eventuali malattie respiratorie e imparare l’importanza della prevenzione in modo pratico e accessibile, grazie alla professionalità della SIP-IRS. Non perdere questa opportunità di fare un passo verso una vita più sana e consapevole.