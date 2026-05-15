Cos’è quella luce abbagliante al tramonto? Al via lo spettacolo celeste dell’estate

“Cos’è quella stella così luminosa nel cielo?” È la domanda che moltissime persone iniziano a farsi in questi giorni di metà maggio, alzando casualmente lo sguardo verso Ovest subito dopo il tramonto. La risposta a questo interrogativo è tanto semplice quanto affascinante: innanzitutto non è una stella ma un pianeta, stiamo finalmente ammirando Venere. Il secondo pianeta del nostro Sistema Solare sta emergendo prepotentemente dal bagliore solare per inaugurare una lunga e straordinaria stagione che lo vedrà assoluto protagonista delle nostre serate estive del 2026. Spesso notato per puro caso quando si trova ancora piuttosto basso sull’orizzonte, stiamo assistendo al capitolo iniziale di una meravigliosa danza orbitale perfettamente prevedibile, un evento matematico e silenzioso capace di trasformare la famosa “Stella della Sera” in un autentico faro abbagliante, destinato a dominare la volta celeste e a catturare inesorabilmente la nostra attenzione, notte dopo notte, per tutti i mesi a venire.

La meccanica di una danza orbitale

Sebbene appaia come un evento improvviso, la comparsa di Venere come fulcro del cielo serale obbedisce a un elegante schema ciclico di 8 anni. Durante questo periodo, il pianeta completa 13 orbite intorno al Sole, compiendo 5 circuiti apparenti nella nostra volta celeste. Ogni circuito prevede una fase in cui Venere sorge a Est del Sole diventando la celebre “Stella della Sera“, seguita da un periodo in cui precede l’alba a Ovest, assumendo il ruolo di “Stella del Mattino“. Questo schema matematico, squisito quanto sconosciuto ai più, ci regalerà quest’anno un’apparizione prolungata e altamente spettacolare.

Il paradosso luminoso: più sottile, eppure più abbagliante

Attualmente, Venere mostra una fase gibbosa ed è illuminato per circa l’84%. Chi si aspetta che il pianeta perda luminosità man mano che la porzione illuminata diminuisce, rimarrà sorpreso da un fenomeno controintuitivo. Venere si sta muovendo lungo la sua orbita, avvicinandosi progressivamente alla Terra. Questa riduzione della distanza fa sì che le dimensioni apparenti del pianeta nel nostro cielo aumentino considerevolmente. L’ingrandimento del disco planetario compensa abbondantemente la perdita della superficie illuminata dal Sole. Il risultato finale è magico: mentre la sua fase passa da gibbosa a una sottile falce, Venere diventa sempre più brillante, raggiungendo un picco di intensità che lascia a bocca aperta chiunque alzi lo sguardo.

Le tappe di un affascinante percorso

Con l’arrivo della bella stagione, il pianeta si imporrà con forza nella prima parte della notte regalandoci una cavalcata celeste imperdibile. Già dal 18 maggio avremo un assaggio di questo spettacolo, quando il pianeta entrerà in congiunzione con una sottilissima falce di Luna crescente, illuminata appena al 7%. Solo due giorni dopo, il 20 maggio, si avvicinerà a M35, un antico ammasso stellare aperto situato nella costellazione dei Gemelli.

Le vere emozioni arriveranno all’inizio di giugno, quando il pianeta raggiungerà la sua massima altezza serale. L’eclittica quasi verticale rispetto all’orizzonte prolungherà infatti il tempo utile per l’osservazione dopo il tramonto. Il 9 giugno, poi, preparatevi a uno degli incontri più ravvicinati e suggestivi in assoluto: in questa data sfiorerà Giove in una spettacolare congiunzione bassa sull’orizzonte occidentale. Il viaggio continuerà a luglio: il giorno 9 scivolerà elegantemente accanto a Regolo, la stella più brillante della costellazione del Leone.

Il clou dell’estate astronomica sarà però il 12 agosto, una notte davvero epica per gli astrofili. Mentre il nostro protagonista, illuminato al 50%, entrerà nella sua fase di falce calante diventando perfetto per l’osservazione al telescopio, il cielo si illuminerà con il picco delle meteore Perseidi e, in alcune zone d’Europa, si potrà persino ammirare un’eclissi solare parziale. A stretto giro, il 15 agosto, assisteremo a una nuova suggestiva congiunzione con la Luna, che coinciderà con il raggiungimento della massima elongazione Est, ovvero la distanza angolare più ampia dal Sole. Infine, il 18 settembre segnerà il culmine dello show. Raggiungendo il suo picco assoluto di luminosità con una magnitudine di -4.8 e illuminato solo al 26%, dominerà il buio eclissando qualsiasi altro corpo celeste, eccezion fatta per la Luna.

Uno spettacolo alla portata di tutti

Non serve necessariamente recarsi in alta montagna o utilizzare strumentazioni complesse per apprezzare questo show cosmico. L’osservazione di Venere si sposa perfettamente con la quotidianità: basta fermarsi un istante sul marciapiede rientrando a casa, o gettare uno sguardo dal balcone dopo cena. Orientandosi verso Ovest, è sufficiente prendere mentalmente nota della sua posizione. È più in alto di ieri? È ancora più brillante?

Il 18 settembre rappresenterà il punto di svolta. In quel momento, l’enorme dimensione apparente della falce di Venere, combinata con la sua vicinanza e l’alta riflettività delle sue nuvole globali, creerà l’equilibrio perfetto tra geometria astronomica e meteorologia planetaria. Osservare l’ascesa e il declino di questo mondo vicino, che ci sorpassa silenziosamente sulla corsia interna del Sistema Solare, sarà senza dubbio l’esperienza più affascinante dell’estate 2026.