Crisi energetica e Stretto di Hormuz: la Spagna rafforza il suo ruolo strategico nella raffinazione europea

L’attuale crisi energetica internazionale, innescata dal conflitto in Iran e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, ha riportato la sicurezza degli approvvigionamenti al centro del dibattito europeo. In un contesto segnato da forte volatilità sui mercati e da nuove tensioni lungo le principali rotte commerciali del petrolio, la capacità di raffinazione torna a essere un elemento strategico per la stabilità industriale ed energetica del continente. Mentre molti Paesi europei hanno visto ridursi progressivamente la propria base industriale, Madrid può contare su una rete di raffinerie in grado di garantire gran parte del proprio approvvigionamento interno e di consolidare la propria posizione come centro di stabilità in una fase di estrema incertezza.

L’Europa occidentale ha perso capacità industriale: chiuse o trasformate 35 raffinerie dal 2009

Negli ultimi quindici anni, gran parte dell’Europa occidentale ha registrato una progressiva erosione della propria capacità industriale nel settore della raffinazione. Dal 2009 sono state chiuse o trasformate 35 raffinerie, un dato che evidenzia la portata del ridimensionamento subito dal comparto. Questa contrazione ha contribuito ad aumentare la vulnerabilità strategica europea. Oggi l’Europa si trova infatti ad affrontare una condizione chiara: è un importatore netto di cherosene e gasolio. Una situazione che deriva anche dalla perdita di quasi il 20% della capacità di raffinazione negli ultimi quindici anni, con conseguenze dirette sulla sicurezza degli approvvigionamenti e sulla capacità del continente di reagire a crisi improvvise lungo le rotte energetiche internazionali.

La vulnerabilità europea su cherosene e gasolio

La dipendenza dalle importazioni di cherosene e gasolio rappresenta uno dei punti più delicati per l’Europa. In un mercato globale attraversato da tensioni geopolitiche, restrizioni nei transiti marittimi e possibili interruzioni delle forniture, la riduzione della capacità di raffinazione interna espone il continente a rischi maggiori.

Il quadro è reso ancora più complesso dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, una delle rotte più sensibili per il commercio internazionale del petrolio. In questo scenario, la capacità di processare greggi di diversa provenienza e di adattarsi rapidamente alle interruzioni delle rotte tradizionali diventa un vantaggio competitivo e strategico.

Il caso spagnolo: una raffinazione solida che copre l’80% del consumo interno

Il caso della Spagna è radicalmente diverso rispetto a quello di molti altri Paesi europei. Il settore nazionale della raffinazione copre circa l’80% del consumo con la produzione interna, lasciando solo il 20% alle importazioni. Questo dato evidenzia una maggiore autonomia industriale e una minore esposizione alle turbolenze esterne rispetto ad altri mercati europei.

La solidità del sistema spagnolo è il risultato di continui cicli di investimento, che hanno reso le raffinerie spagnole un punto di riferimento in Europa in termini di efficienza. La modernizzazione degli impianti e la loro capacità di adattarsi a diverse qualità di greggio consentono alla Spagna di affrontare con maggiore resilienza le tensioni sui mercati internazionali.

Repsol, BP e Moeve guidano la trasformazione della raffinazione in Spagna

A gestire l’intera infrastruttura di raffinazione in Spagna sono aziende come Repsol, BP e Moeve, impegnate in una trasformazione volta a garantire che gli impianti possano adattarsi alle interruzioni delle tradizionali rotte commerciali del petrolio.

La flessibilità degli asset industriali è oggi uno degli elementi centrali della strategia del settore. In una fase in cui la sicurezza energetica è tornata prioritaria, la possibilità di processare greggi provenienti da aree diverse rappresenta un fattore decisivo per ridurre l’impatto delle crisi geopolitiche.

Repsol: impatto minimo dalla chiusura di Hormuz grazie alla diversificazione

Nel caso di Repsol, la chiusura dello Stretto di Hormuz avrebbe avuto effetti contenuti grazie alla struttura diversificata degli approvvigionamenti e alla capacità tecnica dei propri impianti. L’azienda ha sottolineato il ruolo degli investimenti realizzati negli anni per aumentare la flessibilità del proprio sistema di raffinazione.

“Per Repsol, l’impatto della chiusura di Hormuz è stato minimo”, hanno dichiarato fonti aziendali a El Periódico de la Energía. “La chiave sta nella sua capacità di processare oltre 100 diversi tipi di petrolio grazie a investimenti storici in progetti di conversione profonda”.

La dichiarazione evidenzia il valore strategico della conversione profonda, che consente alle raffinerie di trattare un’ampia varietà di greggi e di ridurre la dipendenza da specifiche aree geografiche o da rotte commerciali particolarmente esposte.

Approvvigionamenti diversificati: solo il 6-7% del greggio Repsol arriva dal Medio Oriente

La struttura degli approvvigionamenti di Repsol mostra un’elevata diversificazione geografica. Attualmente, il 60% del greggio proviene dalle Americhe, il 30% dall’Africa e solo il 6-7% dal Medio Oriente.

Questa composizione riduce l’esposizione diretta agli effetti della chiusura dello Stretto di Hormuz e conferma il vantaggio competitivo di un modello basato su pluralità delle fonti, flessibilità logistica e capacità industriale avanzata. In un mercato in cui le rotte tradizionali del petrolio possono subire improvvise interruzioni, la diversificazione diventa un elemento centrale della sicurezza energetica.

Cinque centri industriali strategici operativi 24 ore su 24

Repsol gestisce cinque centri industriali strategici in Spagna, attivi in modo interconnesso 24 ore su 24 come un’unica unità operativa. Si tratta degli impianti di Cartagena, Tarragona, A Coruña, Puertollano e Muskiz, quest’ultimo attraverso Petronor.

Questa rete industriale integrata rafforza la capacità del sistema spagnolo di reagire rapidamente alle variazioni del mercato e alle possibili interruzioni degli approvvigionamenti. La connessione operativa tra i diversi centri consente di ottimizzare la produzione e di mantenere continuità nelle forniture, contribuendo alla stabilità del mercato interno.

La Spagna come centro di stabilità nella crisi energetica europea

In un’Europa che ha perso una quota significativa della propria capacità di raffinazione, la Spagna emerge come un caso di resilienza industriale. La combinazione tra investimenti, complessità degli impianti, diversificazione degli approvvigionamenti e capacità di processare diversi tipi di petrolio consente al Paese di occupare una posizione strategica nel nuovo scenario energetico.

La crisi legata al conflitto in Iran e alla chiusura dello Stretto di Hormuz mette in evidenza quanto la raffinazione europea sia tornata al centro delle priorità politiche e industriali. In questo quadro, il modello spagnolo rappresenta un fattore di stabilità in un continente che deve fare i conti con una crescente dipendenza dall’estero per prodotti essenziali come gasolio e cherosene.