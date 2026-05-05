Crisi petrolifera globale: le scorte di petrolio raggiungono i livelli più bassi degli ultimi 8 anni

La situazione del mercato petrolifero globale sta attraversando una fase particolarmente critica. Secondo un recente report di Goldman Sachs, le scorte globali di petrolio si stanno avvicinando al livello più basso degli ultimi 8 anni. Un fenomeno che potrebbe avere ripercussioni significative sull’equilibrio economico mondiale, considerando la crescente velocità con cui queste riserve si stanno esaurendo. In particolare, l’attenzione è concentrata sullo Stretto di Hormuz, una delle principali vie di passaggio del petrolio, dove le forniture rimangono particolarmente vulnerabili.

L’esaurimento delle scorte: una situazione sempre più preoccupante

La banca di investimento ha sottolineato che la velocità con cui si stanno esaurendo le riserve petrolifere è diventata un motivo di crescente preoccupazione. Le stime di Goldman Sachs suggeriscono che le scorte globali di petrolio potrebbero scendere a 98 giorni di domanda globale entro la fine di maggio. Attualmente, le scorte si aggirano intorno ai 101 giorni, ma la rapida riduzione lascia intravedere un futuro incerto per l’approvvigionamento energetico mondiale. L’aspetto più preoccupante, secondo gli analisti, è che queste stime non si riferiscono a un evento isolato, ma a una tendenza che potrebbe peggiorare nei prossimi mesi.

Le tensioni nello Stretto di Hormuz e l’escalation dei prezzi

A complicare ulteriormente la situazione, ci sono le recenti tensioni geopolitiche che coinvolgono l’Iran e gli Stati Uniti, con conseguenti impatti sulle forniture petrolifere. L’Iran ha recentemente colpito diverse navi nello Stretto di Hormuz e incendiato un porto petrolifero degli Emirati Arabi Uniti, un atto che ha portato a un aumento dei prezzi del petrolio del 6%. La reazione da parte di Washington è stata rapida: il presidente Donald Trump ha infatti cercato di intervenire, proponendo l’uso della Marina statunitense per garantire la sicurezza del traffico marittimo.

Le perdite di approvvigionamento e l’andamento delle scorte di prodotti raffinati

Un altro aspetto che sta destando preoccupazione è la situazione delle scorte di prodotti raffinati. Secondo Goldman Sachs, le scorte di prodotti raffinati commerciali si sono notevolmente ridotte da 50 DoD (Days of Demand) prima dell’inizio del conflitto tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, a soli 45 DoD attuali. Le perdite di approvvigionamento, in alcune regioni e per determinati prodotti, stanno portando le riserve di prodotti raffinati facilmente accessibili a livelli molto bassi. Questo potrebbe avere un impatto diretto sulla capacità di rifornire i mercati con i combustibili necessari, creando potenziali disagi nelle economie che dipendono pesantemente dal petrolio raffinato.

La prospettiva di una crisi estiva

Pur sottolineando che è improbabile che le scorte globali di petrolio raggiungano i livelli operativi minimi durante l’estate, Goldman Sachs avverte che la velocità di esaurimento delle scorte e le perdite di approvvigionamento in alcune regioni sono comunque motivo di grande preoccupazione. Questo scenario potrebbe portare a una crisi più profonda, con fluttuazioni impreviste dei prezzi e difficoltà nell’approvvigionamento. In un periodo dell’anno tradizionalmente segnato da un aumento della domanda di energia, la situazione potrebbe aggravarsi, con effetti devastanti su prezzi del petrolio e sull’economia globale.

Una crisi in corso con incertezze globali

La situazione del mercato petrolifero appare sempre più tesa e instabile. Le scorte globali, che si stanno esaurendo a ritmi accelerati, insieme alle turbolenze geopolitiche e alle perdite di approvvigionamento, stanno creando un panorama preoccupante. Goldman Sachs ha messo in evidenza come il mondo stia entrando in un periodo critico, dove le forniture di petrolio potrebbero non essere sufficienti a coprire la crescente domanda. Questo potrebbe tradursi in una crisi energetica globale, con ricadute economiche e politiche che potrebbero manifestarsi nei prossimi mesi, specialmente in estate, quando la domanda di energia tradizionalmente cresce. La velocità di esaurimento delle scorte e la tensione geopolitica rappresentano sfide difficili da affrontare, e i prossimi sviluppi potrebbero determinare un punto di svolta per il mercato globale dell’energia.