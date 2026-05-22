Custodire la varietà della vita: oggi si celebra la Giornata Mondiale della Biodiversità

Il 22 maggio è la Giornata Mondiale della Biodiversità, che rappresenta una tappa cruciale per il futuro del nostro pianeta, un appuntamento istituito ufficialmente dalle Nazioni Unite con lo scopo di accendere i riflettori sulla straordinaria ricchezza della vita sulla Terra. Oggi la necessità di tutelare questo patrimonio genetico e ambientale emerge come una priorità assoluta e improrogabile per i governi, le comunità scientifiche e i cittadini di ogni continente. Gli ecosistemi globali si trovano infatti ad affrontare minacce senza precedenti, alimentate dai rapidi cambiamenti climatici, dall’inquinamento industriale e dalla frammentazione distruttiva degli habitat naturali. Questa giornata offre a chiunque l’opportunità di comprendere il legame indissolubile che unisce la sopravvivenza umana alla stabilità biologica del mondo che ci ospita. Attraverso una reale mobilitazione collettiva, l’obiettivo comune è invertire la curva del declino della biosfera.

L’edizione 2026: agire a livello locale per un impatto globale

Il tema ufficiale scelto per le celebrazioni di quest’anno è “Agire a livello locale per un impatto globale“. Questo messaggio sottolinea un principio scientifico e politico fondamentale: il successo nel bloccare la perdita di natura su scala planetaria dipende interamente dalle iniziative concrete che si attuano all’interno delle singole comunità locali. Le grandi strategie internazionali, come il Quadro Globale per la Biodiversità di Kunming-Montreal (che punta a proteggere il 30% delle terre e dei mari entro il 2030), hanno bisogno di gambe territoriali per camminare. Nel nostro Paese, i riflettori sono puntati sulle cosiddette Nature-Based Solutions (soluzioni basate sulla natura). Si tratta di interventi che utilizzano i processi naturali per risolvere problemi complessi: ripristino delle zone umide e delle dune costiere, che proteggono dalle alluvioni e creano corridoi ecologici; riforestazione urbana e barriere verdi nelle città, capaci di ridurre l’effetto isola di calore e purificare l’aria; tutela delle praterie di Posidonia marina, fondamentali per assorbire carbonio e difendere le spiagge dall’erosione.

Il coinvolgimento attivo dei territori garantisce una custodia diffusa della fauna e della flora, dimostrando che la conservazione ambientale cammina di pari passo con la sicurezza e il benessere economico delle comunità residenti.

Cosa significa difendere la biodiversità

Spesso si tende a confondere la biodiversità con un semplice elenco di specie animali e vegetali da salvare dall’estinzione. In realtà, il concetto è molto più profondo e si sviluppa su 3 livelli interconnessi: la diversità genetica all’interno di una singola specie, la diversità di specie che popolano un territorio e la diversità degli ecosistemi in cui queste forme di vita interagiscono. L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha scelto di celebrare questa giornata il 22 maggio per commemorare l’adozione storica del testo della Convenzione sulla Diversità Biologica, avvenuta nel 1992. Difendere questo equilibrio significa salvaguardare i “servizi ecosistemici” gratuiti che la natura ci offre ogni giorno: l’impollinazione delle colture da parte degli insetti, la depurazione naturale delle acque, la fertilità dei suoli agricoli e la sintesi di molecole essenziali per la medicina moderna. Ogni tassello rimosso da questo mosaico riduce la resilienza del pianeta di fronte ai cambiamenti globali, rendendo le nostre società più vulnerabili.