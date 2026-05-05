Cybersicurezza, accordo tra Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e Guardia di finanza

È stato siglato l’accordo di collaborazione tra l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e la Guardia di finanza in materia di cybersicurezza. L’intesa nasce con l’obiettivo di rafforzare l’efficacia delle azioni di prevenzione e protezione dagli attacchi informatici, valorizzando le competenze, le capacità operative e il patrimonio di conoscenze delle due istituzioni. La notizia assume particolare rilevanza in un contesto in cui la sicurezza dei sistemi digitali rappresenta una priorità crescente per enti pubblici, infrastrutture strategiche e organizzazioni chiamate a gestire dati, servizi e processi sensibili. La collaborazione tra IPZS e Guardia di finanza si inserisce proprio in questa prospettiva: costruire un presidio più solido contro i rischi informatici, favorendo lo scambio di informazioni e lo sviluppo di competenze specialistiche.

Chi ha sottoscritto l’accordo

L’accordo è stato sottoscritto dall’Amministratore delegato di IPZS, Michele Sciscioli, e dal Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, Gen. D. Giuseppe Arbore. La firma dell’intesa sancisce una collaborazione istituzionale orientata alla tutela degli ambiti di rispettivo interesse, con particolare attenzione alla capacità di prevenire, riconoscere e contrastare gli incidenti informatici. L’accordo punta infatti a rendere più efficace il coordinamento tra le due realtà, mettendo a sistema esperienze e strumenti utili a fronteggiare l’evoluzione delle minacce cyber.

Scambio di informazioni contro gli incidenti informatici

Uno degli elementi centrali dell’accordo riguarda lo scambio di informazioni finalizzate a prevenire e contrastare incidenti informatici che riguardano gli ambiti di interesse delle rispettive istituzioni. La condivisione informativa rappresenta un passaggio strategico nella gestione della sicurezza informatica, perché consente di migliorare la capacità di individuare minacce, analizzare scenari di rischio e rafforzare le misure di difesa. In questo quadro, la collaborazione tra l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e la Guardia di finanza mira a creare un flusso di conoscenze utile a supportare azioni tempestive ed efficaci.

L’intesa prevede anche la definizione di campagne di sensibilizzazione sulle tematiche di cybersecurity, con l’obiettivo di diffondere maggiore consapevolezza sui rischi informatici e sulle pratiche necessarie per prevenirli.

Report informativi sulle tecnologie di prevenzione e protezione

L’accordo prevede inoltre la condivisione di report informativi relativi a tecnologie di prevenzione e protezione dalle minacce cyber. Si tratta di un aspetto particolarmente significativo, perché il contrasto agli attacchi informatici richiede aggiornamento continuo, capacità di analisi e attenzione costante all’evoluzione degli strumenti utilizzati tanto per la difesa quanto per l’offesa digitale.

La circolazione di report e informazioni tecniche potrà contribuire a rafforzare la preparazione delle due istituzioni davanti a scenari di rischio sempre più complessi. La cooperazione si concentra quindi non solo sulla risposta agli incidenti, ma anche sulla capacità di anticipare possibili criticità e consolidare le tecnologie di protezione.

Formazione e sviluppo di competenze specialistiche

Un altro pilastro dell’intesa riguarda la formazione. È prevista la partecipazione di rappresentanti di ciascuna istituzione alle attività formative e agli eventi di reciproco interesse, finalizzati allo sviluppo di competenze specialistiche in materia di evoluzione dei rischi informatici e delle connesse attività di difesa.

La formazione assume un ruolo decisivo nella cybersicurezza, perché la qualità della protezione dipende anche dalla preparazione delle persone chiamate a operare sui sistemi, analizzare le minacce e definire le contromisure. Attraverso eventi, iniziative comuni e momenti di approfondimento, IPZS e Guardia di finanza intendono favorire un aggiornamento costante sulle dinamiche del rischio cyber.

Un accordo istituzionale per la protezione dagli attacchi informatici

La collaborazione tra Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e Guardia di finanza si fonda dunque su più direttrici: scambio di informazioni, condivisione di report, campagne di sensibilizzazione, formazione e partecipazione a eventi di interesse comune.

Il punto più rilevante è il rafforzamento della capacità istituzionale di prevenire e contrastare gli attacchi informatici. In una fase in cui le minacce digitali possono incidere sulla continuità dei servizi, sulla sicurezza dei dati e sulla protezione degli asset strategici, l’accordo punta a rendere più efficace la difesa cyber attraverso una collaborazione strutturata.