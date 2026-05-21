Dal pozzo scavato per trovare acqua spunta petrolio: la scoperta nel terreno di un agricoltore

Un agricoltore del nord-est del Brasile aveva iniziato a scavare un pozzo in cerca d’acqua. Al posto della risorsa di cui aveva bisogno, dal terreno è emerso un liquido nero e viscoso, denso e con un forte odore di carburante. Ora la conferma ufficiale è arrivata dall’Agenzia nazionale del petrolio brasiliana, l’Anp: quel materiale è realmente petrolio greggio. La scoperta è avvenuta nella proprietà di Sidrônio Moreira, nel municipio di Tabuleiro do Norte, nello Stato di Ceará, una zona del Brasile in cui l’accesso all’acqua può rappresentare un problema concreto. Moreira vive infatti in un’area senza una rete idrica regolare e, nel novembre 2024, aveva deciso di perforare il terreno per realizzare un pozzo artesiano.

La scoperta nel Ceará a circa 40 metri di profondità

Durante i lavori di perforazione, a circa 40 metri di profondità, dal terreno non è sgorgata acqua, ma una sostanza scura, densa e dall’odore intenso. Il caso ha attirato l’attenzione dei media brasiliani e ha portato all’intervento dei tecnici dell’Anp, che hanno visitato il sito nel marzo 2026.

Dopo le analisi fisico-chimiche effettuate sul materiale emerso dal terreno, l’Agenzia ha confermato ufficialmente che si tratta di petrolio greggio. La notizia ha suscitato sorpresa tra gli esperti, soprattutto perché è raro che il petrolio emerga da profondità così ridotte.

L’intervento dell’Anp e le analisi sul materiale emerso

La conferma dell’Anp rappresenta il passaggio decisivo nella ricostruzione del caso. Il liquido trovato nella proprietà di Sidrônio Moreira non è una semplice contaminazione o una sostanza di origine incerta, ma petrolio greggio, come stabilito dalle analisi fisico-chimiche.

In seguito alla verifica, l’Agenzia nazionale del petrolio brasiliana ha ordinato di mantenere isolata l’area e di evitare qualsiasi contatto con il materiale. La misura resterà valida in attesa di ulteriori valutazioni di carattere ambientale e geologico, necessarie per comprendere meglio l’origine del ritrovamento e gli eventuali rischi collegati alla presenza del petrolio nel terreno.

Un ritrovamento raro che non implica uno sfruttamento immediato

La presenza di petrolio greggio in un terreno privato, soprattutto a una profondità così ridotta, può colpire l’immaginazione e alimentare aspettative su un possibile giacimento. Tuttavia, la conferma della natura del materiale non significa che l’area sarà sfruttata commercialmente.

Prima di qualsiasi eventuale estrazione industriale saranno necessari anni di studi tecnici, valutazioni economiche e ulteriori verifiche. Un’eventuale attività estrattiva dovrebbe inoltre passare attraverso procedure pubbliche, comprese possibili aste per la concessione dell’area.

Le risorse del sottosuolo appartengono allo Stato federale

Secondo la legge brasiliana, le risorse del sottosuolo appartengono allo Stato federale. Questo significa che, anche se il petrolio è stato trovato nella proprietà di Sidrônio Moreira, la sua eventuale gestione non dipenderebbe direttamente dal proprietario del terreno.

L’agricoltore potrebbe però ricevere compensazioni economiche future nel caso in cui l’area venisse concessa per attività estrattive. Si tratta, al momento, di uno scenario ancora ipotetico, subordinato a studi tecnici, valutazioni geologiche, analisi ambientali e decisioni amministrative.

Dal bisogno d’acqua alla scoperta di petrolio

La vicenda di Tabuleiro do Norte nasce da una necessità quotidiana: trovare acqua in una zona senza rete idrica regolare. La perforazione avviata da Sidrônio Moreira per realizzare un pozzo artesiano ha invece portato alla luce una scoperta inattesa, ora confermata dall’Agenzia nazionale del petrolio brasiliana.

Il caso resta aperto. L’area deve rimanere isolata, il contatto con il materiale deve essere evitato e saranno necessari nuovi approfondimenti per stabilire la portata reale del ritrovamento. Per ora, la notizia più rilevante è la conferma ufficiale: nel terreno della proprietà di un agricoltore del Ceará, a circa 40 metri di profondità, è stato trovato petrolio greggio.