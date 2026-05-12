Dalla prima bomba atomica è nato un materiale mai visto prima

Un materiale mai visto prima, nato nel cuore della prima esplosione nucleare della storia. È la scoperta firmata da un team internazionale guidato da Luca Bindi, docente di Mineralogia al Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze e già noto alla comunità scientifica per l’individuazione dei quasicristalli naturali. La ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica Proceedings of the National Academy of Sciences con il titolo “Extreme non-equilibrium synthesis of a Ca–Cu–Si clathrate during the Trinity nuclear test”, riporta l’identificazione di una struttura cristallina inedita all’interno della trinitite, il vetro formatosi nel deserto del New Mexico dopo il Trinity test del 1945, il primo esperimento nucleare mai condotto.

Analizzando minuscole gocce metalliche rimaste intrappolate nel materiale, i ricercatori hanno scoperto un clatrato composto da calcio, rame e silicio: una configurazione cristallina mai osservata finora, né in natura né in laboratorio. I clatrati rappresentano una delle classi di materiali più promettenti per la ricerca tecnologica contemporanea. Grazie alla loro particolare struttura “a gabbia”, sono in grado di intrappolare atomi e molecole, acquisendo proprietà fisiche uniche. Per questo vengono studiati in numerosi ambiti strategici: dalla conversione del calore in elettricità tramite materiali termoelettrici, fino allo sviluppo di semiconduttori avanzati e sistemi per lo stoccaggio di gas e idrogeno destinati alle future tecnologie energetiche.

Secondo gli studiosi, la formazione spontanea di questo nuovo clatrato durante un’esplosione nucleare dimostra come condizioni estreme di temperatura e pressione possano dare origine a materiali completamente nuovi, impossibili da ottenere attraverso i tradizionali processi di sintesi. Una scoperta che apre nuove prospettive nella scienza dei materiali e nello studio dei fenomeni generati in ambienti estremi.

La scoperta è ancora più affascinante perché nello stesso evento si era già formato un altro materiale rarissimo: un quasicristallo ricco di silicio documentato sempre dal team di Bindi pochi anni fa. “Capire il legame tra queste strutture aiuta gli scienziati a comprendere meglio come si organizzano gli atomi in condizioni estreme e ad ampliare le possibilità di progettazione di nuovi materiali avanzati” commenta Bindi.

“Eventi come esplosioni nucleari, fulmini o impatti meteoritici funzionano come veri laboratori naturali”, spiegano i ricercatori. “Permettono di osservare forme di materia che non riusciamo a riprodurre facilmente in laboratorio”. Questa ricerca apre nuove prospettive non solo per la scienza fondamentale, ma anche per lo sviluppo di tecnologie innovative, dimostrando che persino eventi distruttivi possono lasciare in eredità scoperte utili per il futuro.