“Dalla valutazione del rischio climatico all’adattamento sul territorio”: il webinar CMCC

Il prossimo 21 maggio 2026, alle ore 11:30 CEST, si terrà un webinar straordinario, frutto della collaborazione tra il progetto CLIMAAX e il progetto ARCADIA, inserito nella serie “Voci dal campo” della Community of Practice (CoP) di CLIMAAX. L’incontro rappresenta un momento di confronto unico sulle esperienze locali di valutazione del rischio climatico e strategie di adattamento attuate in diverse parti del mondo. La sessione si concentrerà sul ruolo delle valutazioni regionali del rischio climatico all’interno dell’ecosistema più ampio dell’adattamento climatico. Partendo dall’esperienza della Bay of Plenty, in Nuova Zelanda, il webinar analizzerà come queste valutazioni siano concepite, chi vi partecipa, cosa riescono a ottenere e quali siano i loro limiti.

Saranno inoltre affrontati strumenti e approcci innovativi per avviare azioni di adattamento basate sul territorio, inclusi metodi guidati dalle comunità locali, l’utilizzo del patrimonio culturale come motivatore di intervento e altri cosiddetti “interruttori di circuito” in grado di trasformare la consapevolezza del rischio in azioni concrete e condivise.

Nic Newman, Climate Change Programme Manager per il Bay of Plenty Regional Council, guiderà la sessione. Newman lavora “al confine tra scienza climatica, politiche pubbliche e adattamento pratico sul territorio”. Coordina iniziative regionali e comunitarie di adattamento climatico, sviluppa strumenti a supporto della pianificazione informata dal clima e collabora strettamente con i decisori per integrare il rischio climatico e la resilienza nelle funzioni core del governo regionale.

CLIMAAX: un framework europeo per la gestione del rischio climatico

Il progetto CLIMAte risk and vulnerability Assessment framework and toolboX (CLIMAAX), finanziato nell’ambito di Horizon Europe, è un’iniziativa quadriennale volta a offrire supporto finanziario, analitico e pratico per migliorare i piani regionali di gestione del rischio climatico ed emergenziale. CLIMAAX mira a contribuire alla armonizzazione e consolidazione delle pratiche di valutazione del rischio climatico, lasciando un’eredità duratura per le future iniziative europee.

La Fondazione CMCC svolge un ruolo centrale all’interno di CLIMAAX, sviluppando un framework comune per una valutazione inclusiva e armonizzata del rischio climatico a livello locale e regionale, e coordinando attività chiave di disseminazione, comunicazione, coinvolgimento degli stakeholder e gestione del progetto.

ARCADIA e le soluzioni basate sulla natura per l’adattamento

Il progetto ARCADIA (TrAnsformative climate ResilienCe by nAture-baseD solutions in the contInentAl bio-geographical region), anch’esso finanziato da Horizon Europe Innovation Actions, è focalizzato sull’accelerazione dell’adattamento climatico tramite l’implementazione strategica di Nature-Based Solutions (NBS) in tutta Europa. La Fondazione CMCC guida il supporto trasversale e la sintesi tra regioni, supportando la progettazione e le performance delle soluzioni basate sulla natura e delle infrastrutture, nonché la loro integrazione nella governance, nelle politiche e nella finanza.

L’appuntamento del 21 maggio rappresenta quindi un’occasione unica per approfondire come le valutazioni regionali del rischio climatico possano diventare strumenti concreti per mobilitare le comunità e trasformare la consapevolezza del rischio in azioni locali di resilienza climatica.