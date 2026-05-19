Dall’ora sulla Luna all’idrogeno: temi di frontiera per la Giornata mondiale della Metrologia

Decidere come misurare il tempo sulla Luna, in modo da regolare gli orari delle future attività quando ci saranno basi e astronauti, oppure trovare misure standard per quantificare, monitorare e certificare l’idrogeno dalla produzione al consumo: sono due temi di frontiera, ma molto concreti, nei quali la scienza della misura si prepara a dare un aiuto ai politici che dovranno prendere decisioni e stabilire nuove regole. È proprio questo il tema della Giornata mondiale della Metrologia 2026, indetta dall’UNESCO per celebrare ogni 20 maggio l’anniversario della Convenzione del Metro, che nel 1875 ha gettato le basi per un sistema di misura uniforme a livello mondiale. Era stato un passo fondamentale per la scienza, l’industria e il commercio e oggi è ancora la scienza della misura il punto di riferimento di navigazione satellitare, dosaggi medici, sicurezza nei cantieri edili.

“Quest’anno la giornata è davvero centrata sulla capacità della Metrologia di fornire strumenti utili a prendere decisioni“, dice all’ANSA il direttore scientifico dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (Inrim), Davide Calonico.

L’ora sulla Luna

Si comincia anche a guardare a decisioni che riguardano un futuro non troppo lontano, come l’intensificarsi delle attività sulla Luna. “Se ne parlerà a ottobre, nella Conferenza internazionale di pesi e misure le cui decisioni dettano gli indirizzo anni successivi. Otto agenzie spaziali – aggiunge – hanno chiesto alla metrologia mondiale di dare una posizione sulla scelta migliore per impostare il lavoro tecnologico”.

Stabilire in modo univoco che ore sono sulla Luna è un’esigenza, per esempio, della NASA e dell’Agenzia Spaziale Europea, dell’agenzia spaziale giapponese JAXA e della cinese CNSA. “Ci sono 2 o 3 opzioni studiate dai metrologi, ma il dibattito potrà avere fine solo con una scelta politica da parte delle nazioni”.

L’idrogeno

Ci sono tante richieste e tanto lavoro da fare anche sull’idrogeno, per “giungere a una situazione che permetta di operare con sicurezza“. Si tratta di “esempi molto concreti e che – osserva Calonico – indicano come la metrologia sia al servizio della società anche su questi temi di frontiera, per permettere ai governi di prendere decisioni pertinenti”.

Il tema della Giornata mondiale 2026

‘Metrologia: costruire fiducia nel processo decisionale‘ è il tema della Giornata 2026 e gli istituti nazionali di metrologia di tutto il mondo svolgono un ruolo centrale in questo processo, sviluppando e validando nuove tecniche di misura. A supporto di questo lavoro, l’Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale (Oiml) elabora raccomandazioni Internazionali per armonizzare i requisiti a livello mondiale in molti settori e gestisce il Sistema di certificazione Oiml, che facilita l’accettazione internazionale e il commercio globale degli strumenti di misura regolamentati.