Dimore storiche in provincia di Ferrara: apertura straordinaria gratuita

Domenica 24 maggio, Palazzo Santini-Sinz e Villa Masotti a Ferrara, insieme a Villa Contessa Massari a Gualdo (Voghiera), offriranno un’opportunità unica agli appassionati di storia e cultura: l’accesso gratuito a tre straordinarie dimore storiche, spesso poco conosciute e lontane dai circuiti turistici tradizionali. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche 2026, un’occasione imperdibile per scoprire da vicino il patrimonio storico e architettonico privato della provincia di Ferrara. “La Giornata Nazionale delle Dimore Storiche è sicuramente un’opportunità unica per scoprire luoghi di grande fascino, ricchi di storia e bellezza, spesso poco conosciuti e lontani dai circuiti turistici tradizionali”, commenta Beatrice Fontaine, presidente ADSI Emilia Romagna.

“L’iniziativa vuole evidenziare anche l’importanza della tutela e della conservazione del nostro patrimonio storico-architettonico privato. Si tratta di beni vincolati che sono espressione delle radici più profonde dell’identità e della cultura italiana, da proteggere e tramandare alle nuove generazioni”.

Il tema dell’edizione 2026, “Custodi di futuro. Un patrimonio vivo per un valore condiviso”, sottolinea l’importanza di valorizzare e rendere fruibili queste dimore all’interno delle comunità di riferimento, affinché possano continuare a generare valore culturale, sociale ed economico.

La responsabilità della tutela e della manutenzione

“La Giornata ha anche l’obiettivo di far riflettere sulla necessità di favorire la tutela e la manutenzione di questa infrastruttura culturale del nostro Paese, idealmente con strumenti di supporto che consentano una gestione proattiva e una pianificazione di medio e lungo periodo”, prosegue Fontaine. “L’obiettivo è quello di far sì che questi beni diffusi continuino ad essere una risorsa per il territorio, in particolare modo per quelle zone periferiche e lontane dai grandi centri urbani, e per le generazioni future. Per questo motivo continuiamo il dialogo con le Istituzioni, come già avvenuto positivamente nell’ultimo periodo, per definire insieme nuove strategie orientate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale“.

Collaborazioni e patrocinio istituzionale

La Giornata Nazionale delle Dimore Storiche è organizzata in collaborazione con la Federazione Italiana Amici dei Musei (FIDAM) e l’Associazione Nazionale Case della Memoria. L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco del Ministero della Cultura e della Regione Emilia-Romagna. Media partner dell’evento saranno TGR, RAI Italia e RAI Pubblica Utilità, mentre l’evento è realizzato con il contributo di Poste Italiane S.p.A.