Disabilità animale, a Pisa una giornata di workshop e seminari alla 44ª Fiera di Sant’Ubaldo

Sabato 16 maggio, a partire dalle ore 10.00, il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Pisa, in Viale delle Piagge 2, ospiterà l’iniziativa “La disabilità animale. Per restituire dignità, possibilità e cura agli animali con disabilità“, un appuntamento inserito nel programma della 44ª Fiera di Sant’Ubaldo e dedicato a un tema di forte impatto sociale, scientifico e culturale: la disabilità animale. L’evento propone un’intera giornata di workshop, seminari, testimonianze, stand informativi e una mostra fotografica, con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini, proprietari, volontari e professionisti sulla necessità di promuovere una cultura della cura, dell’inclusione e della tutela della qualità della vita degli animali con disabilità.

Disabilità animale, una giornata per parlare di cura e inclusione

Al centro dell’iniziativa c’è la volontà di offrire strumenti concreti per affrontare la gestione quotidiana degli animali con disabilità, andando oltre la sola dimensione clinica. La giornata nasce infatti per approfondire il tema della disabilità negli animali sotto diversi punti di vista: medico, assistenziale, relazionale e sociale.

Sensibilizzare sul tema della disabilità animale, promuovere una cultura della cura e dell’inclusione e fornire indicazioni pratiche a chi vive o lavora accanto ad animali con bisogni speciali sono gli obiettivi principali dell’appuntamento. L’iniziativa si rivolge non solo ai professionisti del settore veterinario, ma anche ai proprietari, ai volontari e a tutte le persone interessate al benessere animale.

La scelta di collocare l’evento all’interno della Fiera di Sant’Ubaldo, giunta alla sua 44ª edizione, rafforza il valore divulgativo della giornata, portando un tema specialistico e spesso poco conosciuto all’attenzione di un pubblico più ampio.

Seminari e approfondimenti scientifici al Dipartimento di Scienze Veterinarie

Il programma prevede una serie di approfondimenti scientifici dedicati alla gestione clinica e al benessere degli animali con disabilità. Gli incontri affronteranno aspetti legati alla salute, alla qualità della vita e alle possibilità di intervento per migliorare la condizione degli animali che convivono con disabilità fisiche o funzionali.

Fra i temi trattati ci saranno la gestione clinica degli animali con disabilità, la valutazione del loro benessere, le possibili terapie e gli strumenti utili per accompagnare nel modo più adeguato animali e famiglie. L’obiettivo è offrire una visione ampia e concreta, capace di unire competenza veterinaria, attenzione alla relazione uomo-animale e consapevolezza delle esigenze specifiche di ogni singolo caso.

Il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Pisa diventa così il luogo di un confronto multidisciplinare su un argomento che riguarda sempre più famiglie, associazioni e realtà impegnate nel soccorso e nella tutela degli animali.

Agopuntura, fisioterapia, ozonoterapia e alimentazione: le terapie al centro dell’evento

Una parte significativa della giornata sarà dedicata alle possibili terapie e ai percorsi di supporto per gli animali disabili. Tra gli argomenti in programma figurano agopuntura, fisioterapia, ozonoterapia e alimentazione, temi centrali per chi si occupa della salute e del recupero funzionale degli animali con disabilità.

L’approccio proposto mira a valorizzare tutte le possibilità di cura e sostegno disponibili, con attenzione sia agli aspetti medici sia alla gestione quotidiana. La disabilità animale, infatti, richiede spesso percorsi personalizzati, in cui il lavoro del veterinario, il ruolo del proprietario e l’impegno dei volontari diventano parte di un unico sistema di assistenza.

Parlare di fisioterapia veterinaria, di trattamenti di supporto, di nutrizione e di benessere significa anche contribuire a superare pregiudizi e difficoltà, mostrando come molti animali con disabilità possano continuare a vivere con dignità, possibilità e cura.

Testimonianze di volontarie e famiglie accanto agli animali disabili

Accanto alla parte scientifica e formativa, l’iniziativa darà spazio anche alle testimonianze di volontarie e famiglie impegnate nella convivenza con animali disabili. Si tratta di un elemento centrale della giornata, perché permette di raccontare la disabilità animale non solo attraverso dati, tecniche e terapie, ma anche attraverso esperienze dirette.

Le storie di chi ogni giorno si prende cura di animali con bisogni speciali rappresentano un contributo importante per comprendere le difficoltà, le responsabilità e le possibilità legate alla convivenza con la disabilità. Sono testimonianze che possono aiutare altri proprietari e volontari a orientarsi, a sentirsi meno soli e a conoscere strumenti utili per affrontare situazioni complesse.

La presenza di famiglie e volontarie sottolinea inoltre il valore dell’inclusione: prendersi cura di un animale con disabilità significa riconoscere il suo diritto a una vita dignitosa e costruire attorno a lui un contesto capace di accogliere, proteggere e sostenere.

Mostra fotografica, stand informativi e soccorso animale

La giornata non si limiterà ai seminari. Il programma prevede anche una mostra fotografica, pensata come ulteriore strumento di sensibilizzazione sul tema della disabilità animale. Le immagini offriranno al pubblico un’occasione per avvicinarsi in modo immediato e coinvolgente alla realtà degli animali con disabilità e alle loro storie.

Saranno inoltre presenti stand e spazi informativi dedicati ad aspetti pratici della tutela animale. Tra questi, uno sportello informativo dedicato alle colonie feline e al soccorso animale, due ambiti fondamentali per chi opera sul territorio e per chi desidera conoscere meglio le forme di intervento a favore degli animali in difficoltà.

L’iniziativa offrirà anche approfondimenti sulla medicina trasfusionale veterinaria, un settore importante per la cura degli animali e per la gestione di situazioni cliniche che possono richiedere interventi specifici e tempestivi.