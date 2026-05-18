Disastri naturali: l’INGV rafforza la rete europea di allerta con il Centro Multi-Hazard ARISTOTLE-ENHSP

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha istituito il Centro Multi-Hazard ARISTOTLE-ENHSP (“All Risk Integrated System Towards The Holistic Early-warning – European Natural Hazard Scientific Partnership”), formalizzando una struttura operativa che da quasi dieci anni rappresenta un elemento centrale del sistema europeo di gestione delle emergenze legate ai disastri naturali. Il nuovo Centro consolida il consorzio ARISTOTLE, una rete internazionale composta da 23 istituzioni provenienti da 14 Stati membri e partecipanti al Meccanismo Unionale di Protezione Civile. L’INGV coordina il consorzio fin dalla sua fase pilota avviata nel 2016 e partecipa attivamente agli ambiti relativi a terremoti, tsunami e vulcani.

La creazione del Centro risponde all’esigenza di dare una struttura formale e stabile a un’attività ormai continuativa da quasi un decennio. L’obiettivo è migliorare l’organizzazione del lavoro, garantire continuità e qualità del servizio nel tempo e rafforzare il collegamento tra attività operative e ricerca scientifica. È prevista inoltre un’intensificazione delle attività di formazione del personale e lo sviluppo di nuovi strumenti di analisi e monitoraggio, con l’apertura a ulteriori collaborazioni e opportunità di finanziamento internazionali.

“L’istituzione del Centro Multi-Hazard ARISTOTLE-ENHSP rappresenta un passo importante per consolidare all’interno dell’INGV un’esperienza scientifica e operativa di rilievo europeo”, ha dichiarato il presidente dell’INGV Fabio Florindo. “Dopo quasi dieci anni di attività continuativa, dotiamo ARISTOTLE di una struttura stabile capace di rafforzare ulteriormente il contributo dell’INGV alla gestione dei rischi naturali e alla protezione civile europea”.

Nel corso dell’ultimo decennio, ARISTOTLE ha sviluppato e condiviso dati, metodologie e strumenti innovativi per la valutazione dei rischi naturali, includendo l’analisi delle interazioni tra diversi fenomeni e la loro evoluzione nel tempo. Il sistema consente di trasformare informazioni scientifiche complesse in dati chiari e immediatamente utilizzabili a supporto del Centro di Coordinamento della Risposta alle Emergenze (ERCC), gestito dalla Commissione Europea – Direzione Generale per la Protezione Civile e le Operazioni di Aiuto Umanitario (DG ECHO).

Il servizio rafforza così le capacità di preparazione, risposta e gestione delle emergenze a livello europeo e si pone, per rilevanza scientifica e istituzionale, su un piano comparabile alle attività che l’INGV svolge a supporto del Dipartimento della Protezione Civile italiana per la sorveglianza sismica, vulcanica e l’allerta tsunami.