Donna muore durante un’escursione sul monte Pania: caduta per circa 300 metri

Una donna è morta questo pomeriggio mentre stava facendo un’escursione in Garfagnana, sul monte Pania, in provincia di Lucca. Secondo quanto appreso, la vittima sarebbe caduta per circa 300 metri mentre percorreva un sentiero nella zona della Pania Secca. L’incidente si è verificato lungo il sentiero Cai numero 124, un tratto montano dove la donna si trovava impegnata in un’escursione insieme ad altre persone. La dinamica esatta della caduta è ancora in fase di ricostruzione, ma l’impatto si è rivelato fatale. La tragedia è avvenuta nella zona della Pania Secca, sul monte Pania, lungo il sentiero Cai 124. Da quanto appreso, la donna stava percorrendo il sentiero quando, per cause ancora da chiarire, sarebbe precipitata per circa 300 metri.

Si tratta di un’area montana frequentata dagli escursionisti, ma che richiede attenzione e prudenza, soprattutto nei tratti più esposti. Al momento dell’incidente, la donna non era sola: secondo le prime informazioni, stava partecipando all’escursione insieme ad altre persone.

L’allarme dato dal compagno di escursione intorno alle 15:20

L’allarme è scattato intorno alle 15:20. A chiamare i soccorsi è stato il compagno di escursione della donna, che ha allertato il 118 dopo la caduta. La richiesta di intervento ha attivato immediatamente la macchina dei soccorsi. Sul posto sono arrivati l’elisoccorso, il Soccorso alpino e i carabinieri di Castelnuovo, impegnati nelle operazioni in una zona montana complessa.

Dopo l’allarme, nell’area dell’incidente sono intervenuti l’elisoccorso, il Soccorso alpino e i carabinieri di Castelnuovo. Le squadre hanno raggiunto la zona del sentiero Cai 124 per prestare assistenza e mettere in sicurezza le persone coinvolte.

Purtroppo, una volta sul posto, il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Per la vittima non c’è stato nulla da fare a causa delle gravissime conseguenze della caduta.

La vittima sarebbe una donna italiana di circa 45 anni

La donna che ha perso la vita sul monte Pania avrebbe circa 45 anni e sarebbe di nazionalità italiana. Le informazioni sulla sua identità non sono state rese note nel comunicato. Secondo quanto appreso, al momento dell’incidente la donna stava prendendo parte a un’escursione insieme ad altre persone. Il compagno che ha dato l’allarme è stato successivamente condotto in una zona sicura.

Restano da chiarire le circostanze precise dell’incidente avvenuto in Garfagnana, nella zona della Pania Secca. Gli accertamenti dovranno ricostruire come la donna sia precipitata lungo il sentiero e quali siano state le condizioni in cui si trovava il gruppo al momento della caduta.