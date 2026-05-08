Donna precipita dalla ferrata “Tridentina” in Alto Adige: è gravissima

Grave incidente sulle montagne dell’Alto Adige per una donna di 44 anni. La 44enne, originaria della Repubblica Ceca, era impegnata sulla difficile ferrata ‘Tridentina’ nella zona di Passo Gardena, quando è precipitata per oltre 100 metri. L’incidente si è verificato a circa 2.700 metri lungo una delle ferrate più suggestive delle Dolomiti, iconica per il passaggio ‘aereo’ sul ponticello sospeso. Secondo quanto riferito dai soccorritori, la donna, che faceva parte di un gruppo di sei persone, ha perso l’equilibrio precipitando nel vuoto. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino e i sanitari trasportati in quota dall’elicottero ‘Pelikan 2’. A causa dei traumi riportati nella caduta, la donna è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale ‘San Maurizio’ di Bolzano.