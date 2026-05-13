Droni su Volna: colpita infrastruttura portuale per petrolio e gas vicino al ponte di Crimea

Un raid di droni ha colpito una infrastruttura portuale destinata al carico sulle navi di petrolio e gas a Volna, località situata vicino al ponte di Crimea, nella regione di Krasnodar. A renderlo noto sono stati i canali Telegram associati alla Russia, secondo cui nell’attacco una persona è rimasta ferita. L’episodio si inserisce in una fase di forte tensione internazionale, segnata anche dall’inizio della guerra contro l’Iran e dal successivo blocco dello Stretto di Hormuz, scenario che ha contribuito ad accrescere il peso strategico delle esportazioni energetiche russe. In questo contesto, lo sforzo bellico ucraino si è concentrato nel colpire gli introiti di Mosca, aumentati in questa fase di crisi dalle esportazioni di petrolio e gas.

Colpita un’area strategica per il carico di petrolio e gas

Secondo quanto riferito dai canali Telegram associati alla Russia, il raid ha interessato un’infrastruttura portuale impiegata per il carico sulle navi di petrolio e gas. La località di Volna, vicina al ponte di Crimea, assume un rilievo particolare per la sua posizione e per il ruolo logistico legato alle attività energetiche nella regione.

Il punto colpito si trova nella regione di Krasnodar, area russa affacciata sul Mar Nero e strategicamente rilevante per le rotte commerciali e per le infrastrutture connesse al settore energetico. L’attacco, stando alle informazioni diffuse, avrebbe provocato almeno un ferito.

Fumo visibile sul terminal Tammanneftogaz

Dopo il raid, sul terminal Tammanneftogaz, in corrispondenza di un deposito di petrolio, è stata segnalata una nube di fumo. La presenza di fumo nell’area del terminal indica che il raid avrebbe interessato una zona sensibile del complesso, collegata al deposito di petrolio. Le informazioni disponibili, al momento, si limitano a quanto riferito dai canali Telegram associati alla Russia: una persona ferita e una nube di fumo visibile sul terminal.

La località di Volna si trova vicino al ponte di Crimea, un’infrastruttura simbolica e strategica nel contesto del conflitto. La vicinanza al ponte rende l’area particolarmente sensibile, sia dal punto di vista logistico sia da quello politico-militare. Il raid contro un’infrastruttura portuale per il carico di petrolio e gas nella regione di Krasnodar assume dunque un significato più ampio. Non si tratta soltanto di un attacco localizzato, ma di un’azione che colpisce un segmento della filiera energetica russa in un momento in cui gli introiti derivanti dagli idrocarburi sono al centro della competizione strategica.