È nato un canguro di Bennett al Bioparco di Roma: un piccolo marsupiale da osservare | FOTO e VIDEO

Al Bioparco di Roma è da poco nato un canguro di Bennett, uno dei membri più piccoli di questa particolare famiglia di marsupiali. Questo cucciolo, che sta già facendo parlare di sé, ha iniziato a fare la sua prima esplorazione del mondo esterno, saltellando fuori dal marsupio della madre. Sebbene la sua avventura sia appena cominciata, il piccolo canguro sta già catturando l’attenzione di chi visita la struttura. Infatti, i visitatori possono osservare con grande curiosità il piccolo animale che, pur essendo ancora un neonato, si avventura fuori dal marsupio, salta per esplorare l’ambiente circostante e poi torna velocemente al rifugio sicuro sotto la protezione della madre.

La presenza dei canguri di Bennett al bioparco di Roma

Il cucciolo di canguro è stato accolto da un gruppo di sei esemplari di canguro di Bennett – composto da due maschi e quattro femmine – arrivati lo scorso novembre da una struttura zoologica francese. Questo rappresenta un’importante notizia per il Bioparco di Roma, che ha avuto il privilegio di assistere alla nascita di uno dei membri di questa specie. Come sottolineato dal presidente del Bioparco di Roma, Paola Palanza, etologa e professore ordinario presso l’Università di Parma: “ancora non è possibile stabilire il sesso del piccolo. E’ molto probabile, tra l’altro, che presto avremo altre due nascite”. Questo fa sperare che la specie possa continuare a crescere e prosperare all’interno del Bioparco.

La vita del canguro di Bennett: un marsupiale dallo sguardo affascinante

Il canguro di Bennett, noto anche con il nome di canguro grigio orientale, è un marsupiale che può essere facilmente riconosciuto per la sua conformazione fisica e le sue abitudini. Questi animali sono noti per il loro comportamento unico, che include l’uso della coda come supporto quando si spostano lentamente, mentre quando devono coprire distanze maggiori, saltano sulle zampe posteriori. La lunga coda diventa così fondamentale come bilanciere durante i salti, che possono essere anche molto rapidi e agili.

Questi canguri sono erbivori e la loro dieta si basa principalmente su erba, frutti e radici, caratteristiche che li rendono perfettamente adattati al loro ambiente naturale. La gestazione per questa specie è relativamente breve, durando circa un mese e dieci giorni, e al momento della nascita, il piccolo pesa meno di un grammo.

Un viaggio lungo nel marsupio

Una delle caratteristiche più affascinanti del canguro di Bennett è il comportamento riproduttivo. Alla nascita, il cucciolo si arrampica immediatamente fino al marsupio della madre, dove si aggrappa con la bocca a una mammella. Questo attaccamento rappresenta l’inizio di un lungo periodo di sviluppo all’interno del marsupio, che dura circa 9 mesi. Durante questo periodo, il piccolo canguro si sviluppa e cresce in un ambiente protetto e sicuro.

Dopo i primi mesi, il cucciolo non abbandona subito la madre, ma continua a vivere con lei e a essere allattato fino a un’età di 14-17 mesi. Durante questo tempo, il piccolo continua a imparare le tecniche di sopravvivenza e a crescere nel gruppo, che costituisce una parte fondamentale della socialità di questa specie.

Una specie che si adatta bene all’ambiente

I canguri di Bennett si distinguono per il loro comportamento sociale e per la loro capacità di adattarsi a vari ambienti. Questi marsupiali non solo si spostano in gruppo, ma riescono a sfruttare le risorse dell’ambiente in modo molto efficiente. La loro abilità nel saltare, unita alla lunga coda, li rende animali molto agili e capaci di percorrere lunghe distanze alla ricerca di cibo.

La nascita di un canguro di Bennett al Bioparco di Roma non è solo una notizia che arricchisce la vita del parco, ma anche un passo importante per la conservazione della specie. Il Bioparco è un luogo dove la protezione degli animali e l’educazione del pubblico si uniscono per preservare le specie in pericolo e garantire un futuro più sostenibile per loro. La cura e l’attenzione con cui il personale del parco gestisce la riproduzione di animali come il canguro di Bennett è una testimonianza di questo impegno per la conservazione e la biodiversità.

Con la speranza che altre nascite possano seguire, il Bioparco di Roma diventa ancora una volta un punto di riferimento per tutti gli amanti degli animali, offrendo un’opportunità unica di osservare il ciclo di vita di questi straordinari marsupiali.