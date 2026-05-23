Ebola: 3 nuovi casi confermati in Uganda

Aumentano i casi di Ebola in Uganda. Le autorità sanitarie del Paese hanno confermato 3 nuovi contagi, portando a 5 il numero complessivo delle infezioni registrate sul territorio nazionale. L’Uganda, che confina con la Repubblica Democratica del Congo, si trova a fronteggiare una situazione che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) considera a rischio “molto elevato” per la salute pubblica. Il governo ugandese aveva annunciato la presenza del virus nel Paese lo scorso 15 maggio, dopo l’individuazione di due casi iniziali, uno dei quali si era concluso con il decesso del paziente. Nel tentativo di contenere la diffusione dell’epidemia, giovedì le autorità hanno disposto la sospensione di tutti i collegamenti di trasporto pubblico con la vicina Repubblica Democratica del Congo. In una nota diffusa oggi, il Ministero della Salute ugandese ha confermato i 4 nuovi casi, alimentando l’attenzione sull’evoluzione dell’emergenza sanitaria nella regione.