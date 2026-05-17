Ebola a Goma: primo caso confermato nella grande città dell’est della RDC

La conferma di un caso di Ebola nella città di Goma, nell’est della Repubblica Democratica del Congo, ha acceso un nuovo allarme sanitario in un contesto già fragile e instabile: la presenza del virus in un centro urbano densamente popolato rappresenta un rischio serio per la diffusione del contagio. Un laboratorio ha confermato che “un caso positivo a Goma è stato confermato dai test effettuati dal laboratorio. Si tratta della moglie di un uomo morto di Ebola a Bunia, che si è recata a Goma dopo la morte del marito mentre era già infetta”, ha dichiarato all’AFP il professor Jean‑Jacques Muyembe, direttore dell’Istituto Nazionale Congolese per la Ricerca Biomedica (INRB).

Si tratta quindi della prima conferma di Ebola nel centro urbano cruciale con numerose connessioni interne ed esterne, il che aumenta la preoccupazione per la possibilità di trasmissione non tracciata. Il fatto che la donna fosse già infetta al momento del viaggio da Bunia sottolinea la delicatezza della situazione sanitaria e la necessità di monitorare attentamente i movimenti delle persone.

Contesto e gravità dell’epidemia

Il nuovo caso arriva in un periodo in cui l’epidemia di Ebola nella regione orientale della RDC sta causando decine di morti e numerosi contagi sospetti. La diffusione della malattia al di fuori delle aree rurali e nei centri urbani come Goma rappresenta un cambiamento significativo nella dinamica dell’epidemia, potenzialmente trasformando la città in un nodo critico di trasmissione.

Le autorità sanitarie sono ora chiamate a implementare rapidamente misure di sorveglianza, tracciamento dei contatti e contenimento per ridurre il rischio che il virus si diffonda ulteriormente in un contesto già caratterizzato da instabilità politica e sicurezza precaria.

Rischi legati al contesto politico e sociale

La città di Goma si trova in una situazione di forte instabilità. La presenza di gruppi armati, la mobilità della popolazione e l’accesso limitato ai servizi sanitari rendono più complessa la gestione dell’emergenza. La combinazione di fattori sanitari e conflittuali aumenta la vulnerabilità della popolazione e la difficoltà di contenere la diffusione del virus, rendendo il caso confermato un evento di massima attenzione per le autorità locali e internazionali.

Dichiarazioni ufficiali e prossime misure

Il professor Jean‑Jacques Muyembe ha fornito informazioni fondamentali sull’origine del caso a Goma, sottolineando che la donna era già infetta al momento del suo arrivo. Le autorità sanitarie si concentrano ora sul monitoraggio dei contatti e sulla prevenzione della diffusione, mentre le strutture sanitarie locali cercano di potenziare la loro capacità di risposta.

L’entrata del virus in un centro urbano come Goma segna un punto di svolta nell’epidemia, evidenziando la necessità di una risposta tempestiva e coordinata per arginare una malattia altamente contagiosa e letale.