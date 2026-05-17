Ebola, Burioni: “virus pericolosissimo, non abbiamo né vaccino né terapia”

Il virus Ebola è tornato a destare preoccupazione in Congo, dove nelle ultime settimane è stato rilevato un nuovo ceppo. Secondo Roberto Burioni, professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Nove, si tratta di “un virus pericolosissimo. Tra l’altro il ceppo che è uscito fuori in Congo è un ceppo per il quale non abbiamo né vaccino né terapia”. Nonostante l’allarme suscitato dalla notizia, il professore ha sottolineato che la trasmissione dell’Ebola resta circoscritta. “Il virus dell’Ebola è un virus che si trasmette, sperando che non muti, solo dalle persone che stanno male. Addirittura, la massima contagiosità si ha quando uno è morto”, ha spiegato Burioni, ricordando il caso europeo e statunitense “per cui quando il virus è arrivato qui in Europa, l’unica persona che si è contagiata è stata un’infermiera, mi pare in Spagna, e negli Stati Uniti due infermieri. Diciamo che l’Ebola, a meno che non muti, si può pensare di essere in grado di controllarla”.

La minaccia dei virus e la possibilità di mutazioni

Il docente ha evidenziato come la vera minaccia dei virus non risieda soltanto nella loro pericolosità immediata, ma anche nella capacità di mutare nel tempo. “Ma attenzione, perché i virus mutano”, ha ammonito, ricordando l’importanza di monitorare costantemente la diffusione e le caratteristiche del ceppo virale.

Questa osservazione appare cruciale per la gestione della malattia, poiché un’eventuale mutazione potrebbe alterare il pattern di trasmissione o aumentare la contagiosità, rendendo necessario un approccio più aggressivo nella prevenzione.

Solidarietà internazionale come misura di protezione

Burioni ha anche sottolineato l’importanza di intervenire nei paesi con risorse limitate per prevenire la diffusione dei virus. “Noi teniamo lontane le persone che tentano di venire nel nostro paese con ogni sorta di mezzo, ma i virus no. I virus viaggiano senza passaporto, gli agenti patogeni viaggiano senza passaporto; quindi, fare del bene a queste persone in realtà torna utile anche a noi stessi”, ha concluso.

Questa riflessione richiama l’attenzione sull’interconnessione globale della salute pubblica: supportare le comunità vulnerabili non è solo un atto di solidarietà, ma anche una strategia di protezione per prevenire epidemie e controllare la diffusione di agenti patogeni come l’Ebola.

Attenzione, ma non panico

Il ritorno del virus Ebola in Congo evidenzia la necessità di combinare monitoraggio scientifico, prevenzione sanitaria e cooperazione internazionale. Pur trattandosi di un virus altamente pericoloso e privo di vaccino per il nuovo ceppo, la trasmissibilità rimane limitata alle persone sintomatiche e, nei casi documentati in Europa e Stati Uniti, solo pochi operatori sanitari sono stati contagiati.

La comunità scientifica invita quindi a mantenere alta la vigilanza, senza cedere al panico, puntando sull’informazione corretta, sulle misure di sicurezza e sull’aiuto ai paesi colpiti come unico modo per contenere efficacemente la diffusione del virus.