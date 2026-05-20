Ebola: in Congo oltre 600 contagi e 139 decessi. L’OMS: rischio alto in Africa

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha aggiornato il bilancio dell’epidemia di Ebola in corso, segnalando un aumento dei casi sospetti e dei decessi nella Repubblica Democratica del Congo. Secondo quanto riferito dal direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus nel corso di una conferenza stampa a Ginevra, sono stati registrati oltre 600 casi sospetti di infezione e 139 decessi sospetti. “Prevediamo che questo numero continuerà ad aumentare”, ha dichiarato Tedros, sottolineando la difficoltà di contenere rapidamente la diffusione del virus nelle aree interessate.

L’OMS ha inoltre precisato che il rischio di diffusione della malattia è attualmente considerato “alto a livello regionale e nazionale”, mentre resta “basso a livello globale”, escludendo per il momento una minaccia su scala mondiale. L’organizzazione ha infine chiarito che l’epidemia in corso nella Repubblica Democratica del Congo non è classificata come “emergenza pandemica”, pur continuando a essere monitorata con attenzione dalle autorità sanitarie internazionali.