Ebola, OMS: “il rischio epidemico in Congo passa da alto a molto alto”

Il rischio epidemico legato al virus Bundibugyo Ebola “è passato da ‘alto’ a ‘molto alto’ a livello nazionale nella Repubblica democratica del Congo RDC”. Lo ha annunciato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nella conferenza stampa nell’ambito della 79esima Assemblea Mondiale della Sanità (OMS). L’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo (RDC) rappresenta ora un rischio “molto elevato” per la salute pubblica, rispetto al precedente livello di rischio “elevato“, ha annunciato il direttore generale dell’OMS, mentre i rischi regionali e globali rimangono invariati. “L’epidemia di Ebola nella RDC si sta diffondendo rapidamente. In precedenza, l’OMS aveva valutato il rischio come elevato a livello nazionale e regionale e basso a livello globale. Ora stiamo rivedendo la nostra valutazione del rischio, che ora è molto elevato a livello nazionale, elevato a livello regionale e basso a livello globale“, ha dichiarato Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ebola, in Congo i casi sospetti salgono a 750 con 177 decessi

Hanno raggiunto il numero di circa 750 i casi sospetti di Ebola da virus Bundibugyo nella Repubblica Democratica del Congo (RDC) e 177 sono i decessi sospetti, ha annunciato Tedros Adhanom Ghebreyesus. Finora, 82 casi sono stati confermati nella RDC, con sette decessi confermati. “Ma sappiamo che l’epidemia nella RDC è molto più ampia. Ora ci sono quasi 750 casi sospetti e 177 decessi sospetti. La situazione in Uganda è stabile, con due casi confermati in persone che hanno viaggiato dalla RDC e un decesso“, ha sottolineati Tedros, rilevando come “la violenza e l’insicurezza stanno ostacolando la risposta all’epidemia”.