Ebola, Rezza: “non ci sono vaccini, fondamentali isolamento e quarantena”, 10 ‘nuovi’ paesi a rischio

L’allarme sull’epidemia di Ebola in Africa centrale si allarga oltre la Repubblica Democratica del Congo e l’Uganda. Secondo quanto avvertito dall’agenzia sanitaria dell’Unione africana, altri dieci Paesi africani sono considerati a rischio di essere colpiti dal virus. “Dieci Paesi africani sono a rischio di essere colpiti dal virus Ebola, oltre alla Repubblica Democratica del Congo e all’Uganda”, ha avvertito l’agenzia sanitaria dell’Unione africana. “Abbiamo 10 Paesi a rischio”, ha dichiarato durante un briefing Jean Kaseya, direttore dei Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie, Africa Cdc, elencando Angola, Burundi, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo, Etiopia, Kenya, Ruanda, Sud Sudan, Tanzania e Zambia.

La dichiarazione di Jean Kaseya segna un passaggio rilevante nella valutazione del rischio regionale, perché colloca l’attuale focolaio in un quadro più ampio di possibile diffusione transfrontaliera. L’attenzione resta concentrata sulla Rdc, ma la presenza di Paesi confinanti o collegati da movimenti di popolazione, reti sanitarie fragili e aree di instabilità rende più complessa la gestione dell’emergenza.

Epidemia di Ebola in Rdc, il ritardo diagnostico e l’origine stimata

Sull’evoluzione della nuova epidemia di Ebola partita dalla Repubblica Democratica del Congo, l’epidemiologo Gianni Rezza ha analizzato diversi elementi critici in un post su Facebook. Il punto centrale riguarda il possibile ritardo nell’identificazione dei primi casi e l’avvio reale della trasmissione.

“Il caso indice” della nuova epidemia di Ebola partita dalla Repubblica Democratica del Congo (Rdc) “ha sviluppato i sintomi il 24 aprile, ma i modelli matematici sviluppati dall’Imperial College a Londra stimano che l’epidemia sia iniziata tra fine marzo e inizio aprile. Si è verificato quindi un ritardo diagnostico” che l’epidemiologo Gianni Rezza prova ad analizzare in un post su Facebook.

La distanza temporale tra l’inizio stimato dell’epidemia e la comparsa dei sintomi del caso indice indica una fase di circolazione non intercettata. Questo aspetto è considerato particolarmente delicato nelle epidemie da virus Ebola, perché l’identificazione rapida dei casi, l’isolamento e il tracciamento dei contatti rappresentano strumenti decisivi per limitare le catene di trasmissione.

Test, campioni e catene di trasmissione: le possibili cause della mancata intercettazione

Secondo Rezza, la mancata individuazione tempestiva dell’infezione può essere collegata a diversi fattori, tra cui la qualità dei test e dei campioni analizzati. La spiegazione non si limita però all’aspetto diagnostico, ma coinvolge anche le dinamiche sociali e sanitarie che possono aver favorito l’amplificazione del focolaio.

La mancata intercettazione tempestiva dell’infezione può essere dovuta “in parte a una scarsa sensibilità dei test utilizzati o anche a una scarsa qualità dei campioni testati. Probabile” poi “che un singolo salto di specie sia stato seguito da successive catene di trasmissione e che ospedali e cerimonie funebri abbiano amplificato l’epidemia. Il virus in causa, Ebola Bundibugyo, ha delle mutazioni rispetto a quelli che hanno causato due precedenti di focolai epidemici, ma è improbabile che queste ne abbiano alterato le principali caratteristiche”, ragiona lo specialista, docente straordinario di Igiene all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

Il riferimento a ospedali e cerimonie funebri richiama due contesti storicamente sensibili nella diffusione di Ebola. Le strutture sanitarie possono diventare luoghi di trasmissione se non sono garantite procedure adeguate di isolamento e protezione, mentre le pratiche funerarie tradizionali, quando comportano contatto diretto con persone decedute, possono favorire ulteriori contagi.

Ebola Bundibugyo, vaccini e limiti delle contromisure disponibili

Il virus indicato da Rezza è Ebola Bundibugyo, una specie diversa da Ebola Zaire, che è stata al centro di precedenti sviluppi vaccinali e terapeutici. La distinzione è importante perché incide sulle possibilità di risposta sanitaria e sull’efficacia potenziale degli strumenti già disponibili.

“Non avendo a disposizione farmaci specifici e vaccini contro Ebola Bundibugyo (la cross-reattività di vaccini messi a punto contro Ebola Zaire potrebbe essere limitata) – conclude l’esperto, già direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, nonché direttore del Dipartimento di Malattie infettive dell’Iss – non resta che affidarsi a misure quali isolamento, ricerca dei contatti e quarantena.”

In assenza di farmaci specifici e vaccini contro Ebola Bundibugyo, la risposta sanitaria torna quindi a basarsi sulle misure classiche di contenimento: isolamento dei casi, tracciamento dei contatti, quarantena e controllo della trasmissione nelle comunità e negli ospedali. Sono interventi complessi, soprattutto in aree caratterizzate da instabilità, difficoltà logistiche e limitata capacità sanitaria.

Il peso del venir meno del supporto Usa e delle condizioni locali

Tra i fattori che possono aver contribuito alle difficoltà nella gestione dell’epidemia di Ebola, Rezza richiama anche il venir meno del supporto di enti statunitensi e alcune condizioni sociali presenti nei territori interessati.

“Come altri colleghi hanno sottolineato, e fra questi un medico americano sopravvissuto ad Ebola (Craig Spencer sul Nyt) – spiega – il venir meno del supporto di enti Usa quali Usaids, ma anche le compassionevoli cure prestate ai malati da parenti inesperti, nonché credenze alimentate da fattori sottoculturali, potrebbero aver contribuito alle difficoltà riscontrate in loco”.

Il quadro descritto mette insieme elementi sanitari, sociali e organizzativi. Da un lato la riduzione del supporto di enti come Usaids può indebolire le capacità operative sul campo; dall’altro le cure prestate da familiari privi di competenze e dispositivi di protezione possono esporre intere reti familiari al contagio. Le credenze locali e le pratiche comunitarie, inoltre, possono ostacolare l’adesione alle misure di isolamento e quarantena.

Ituri, Kivu e Goma: le aree più preoccupanti dell’epidemia

La situazione più critica riguarda alcune aree della Repubblica Democratica del Congo, in particolare la provincia di Ituri e il Kivu, territori già segnati da instabilità e difficoltà di controllo. La prossimità con altri Paesi aumenta il rischio di diffusione oltre confine.

“Diversi distretti sanitari sono stati colpiti nella provincia di Ituri” della Rdc, “confinante con Uganda e Sud Sudan, ma alcuni casi sono segnalati anche nell’area di Goma al confine col Rwanda, non controllata dal governo della Rdc, bensì dai ribelli di M23”. E anche i casi identificati in Uganda “sono importanti”, sottolinea Rezza.

La presenza di casi nell’area di Goma, al confine con il Rwanda, rappresenta un elemento di particolare attenzione. Il controllo del territorio da parte dei ribelli di M23 complica ulteriormente l’accesso sanitario, la sorveglianza epidemiologica e l’attuazione delle misure di contenimento.

Rischio molto alto in Rdc, alto nei Paesi confinanti e basso a livello globale

La valutazione del rischio descritta da Rezza distingue tra diversi livelli geografici. La minaccia è considerata più grave nel Paese colpito, elevata nei Paesi vicini e, almeno per il momento, bassa a livello globale.

“Allo stato attuale, la situazione nelle province di Ituri è nel Kivu è preoccupante, per cui il rischio di diffusione dell’epidemia è considerato dall’Oms molto alto al livello del Paese colpito, alto per i Paesi confinanti, mentre resta per ora basso a livello globale. Il che – precisa Rezza – non ci esime dall’intervenire con decisione per arrestare l’ulteriore circolazione del virus”.

Il richiamo all’Oms e alla classificazione del rischio conferma la gravità della situazione nella Rdc e nei Paesi limitrofi. La diffusione dell’Ebola Bundibugyo in contesti transfrontalieri, con aree non pienamente controllate dalle autorità centrali, richiede una risposta rapida e coordinata per evitare che l’epidemia si estenda ulteriormente.

Isolamento, tracciamento e quarantena al centro della risposta sanitaria

Alla luce dell’assenza di strumenti farmacologici e vaccinali specifici contro Ebola Bundibugyo, la strategia indicata resta fondata sulle misure di sanità pubblica. Isolamento, ricerca dei contatti e quarantena diventano le azioni centrali per interrompere la trasmissione.

Il contesto, tuttavia, presenta numerose criticità: il ritardo diagnostico iniziale, la possibile scarsa sensibilità dei test o qualità dei campioni, l’amplificazione del contagio attraverso ospedali e cerimonie funebri, il ruolo delle cure familiari non protette, le credenze locali, il venir meno di supporti internazionali e la presenza di aree controllate da gruppi armati.

L’allarme di Africa Cdc sui dieci Paesi a rischio — Angola, Burundi, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo, Etiopia, Kenya, Ruanda, Sud Sudan, Tanzania e Zambia — si inserisce dunque in una fase in cui la priorità è contenere la circolazione del virus nella Repubblica Democratica del Congo e impedire che il focolaio assuma una dimensione regionale più ampia.