Economia circolare: Italia leader in Europa, ma ancora troppo dipendente dalle importazioni di materiali

L’Italia si conferma il Paese leader in Europa per circolarità dell’economia, ma anche uno dei più esposti alla dipendenza dall’estero per l’approvvigionamento di materie prime. È questo il quadro che emerge dall’8° Rapporto sull’Economia Circolare in Italia 2026, presentato a Roma nel corso della Conferenza nazionale promossa dal Circular Economy Network in collaborazione con la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e con ENEA. Secondo il rapporto, quasi la metà delle materie prime trasformate in Italia proviene dall’estero: il 46,6%, una quota più del doppio rispetto alla media dell’Unione europea (22,4%) e sensibilmente superiore a quella di economie come Spagna (39,8%), Germania (39,5%) e Francia (30,8%). Un dato che evidenzia la forte esposizione del sistema produttivo nazionale alle dinamiche globali di approvvigionamento.

Il costo di questa dipendenza appare sempre più rilevante. Nel 2025 la spesa per le importazioni di materiali ha sfiorato i 600 miliardi di euro, segnando un incremento del 23,3% rispetto al 2021, nonostante una riduzione complessiva dei volumi. A pesare in modo particolare è il comparto dei metalli – nichel, rame e acciaio – i cui prezzi sono aumentati del 18% e che da soli rappresentano il 40% del valore totale delle importazioni italiane. Una dinamica destinata, secondo gli analisti, a intensificarsi nel contesto delle tensioni geopolitiche e della crescente volatilità dei mercati delle materie prime strategiche ed energetiche.

Il report restituisce così un quadro “a 2 velocità“: da un lato l’Italia si distingue per il buon livello di riciclo dei rifiuti e per l’efficienza nell’uso dei materiali; dall’altro mostra ritardi significativi negli investimenti in innovazione circolare e nello sviluppo dei mercati delle materie prime seconde, restando fortemente dipendente dalle importazioni di risorse strategiche.

Anche a livello europeo emergono luci e ombre. L’Unione Europea ha rafforzato negli ultimi anni le politiche per la circolarità, ma i risultati restano ancora limitati: il tasso di utilizzo circolare dei materiali si ferma infatti intorno al 12%. Parallelamente, la forte dipendenza da importazioni di materie prime critiche continua a rappresentare un punto di vulnerabilità per la sicurezza industriale e la transizione verde del continente. In questo contesto, Bruxelles sta lavorando a una nuova cornice normativa, il futuro Circular Economy Act, atteso entro fine anno, con l’obiettivo di accelerare la transizione verso modelli produttivi più circolari.

A complicare ulteriormente lo scenario interviene la dimensione geopolitica. Il recente rapporto OCSE, Inventory of Export Restrictions on Critical Raw Materials 2026, evidenzia come tra il 2009 e il 2024 si sia registrata una crescita di cinque volte delle restrizioni all’export di materie prime critiche — tra cui litio, cobalto, nichel, grafite, terre rare e manganese — attraverso dazi, limitazioni quantitative e divieti. Un trend che riflette l’aumento del protezionismo e della competizione globale sulle risorse strategiche, già in atto prima delle recenti crisi delle rotte energetiche e commerciali internazionali.

In questo contesto, il messaggio che arriva dalla Conferenza nazionale sull’economia circolare è netto: rafforzare la circolarità non è più soltanto una scelta ambientale, ma una leva decisiva di sicurezza economica, autonomia strategica e competitività industriale per l’Italia e per l’Europa.

“Con la crisi di Hormuz si discute molto della necessità di ridurre la vulnerabilità prodotta dalla dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili, ma troppo poco di quella altrettanto critica legata a numerose materie prime, decisive per la sicurezza degli approvvigionamenti e soggette a forte volatilità dei prezzi”, osserva Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile. “Una maggiore circolarità dell’economia – che implica un uso più efficiente dei materiali, una riduzione del consumo di materie prime attraverso il riciclo dei rifiuti, e un ricorso più ampio alla riparazione, al riutilizzo e all’uso condiviso, insieme a modelli di consumo più sobri e responsabili – diventerà sempre più una condizione imposta non solo dalla crisi climatica e dalla limitatezza delle risorse, ma dal contesto geopolitico. La circolarità è ormai un contenuto essenziale di una politica industriale all’altezza dei tempi”.

L’Europa non corre abbastanza: il target 2030 a rischio

Sul fronte europeo, il Rapporto evidenzia un ritardo significativo: nonostante il notevole aumento del riciclo e la riduzione dello smaltimento, la generazione complessiva di rifiuti resta elevata e i consumi di materie prime, in gran parte importate, rimangono consistenti. I volumi globali di materiali utilizzati sono più che triplicati negli ultimi 50 anni e continuano a crescere al ritmo del 2,3% annuo. Di questo passo l’Unione non raggiungerà il target del 24% di tasso di circolarità entro il 2030. Eppure gli strumenti ci sarebbero: nel 2025 e 2026 l’UE ha adottato la revisione della Direttiva quadro sui rifiuti, il Regolamento sugli imballaggi, il Piano ecodesign ESPR 2025-2030 – con l’introduzione del passaporto digitale dei prodotti – e la Direttiva sul diritto alla riparazione.

Le proposte del CEN per accelerare la transizione in vista del Circular Economy Act

Tocca quindi all’Europa trasformare l’economia lineare in un modello circolare capace di ridurre sprechi, dipendenza dalle materie prime vergini e impatto ambientale. In vista del futuro Circular Economy Act, il Circular Economy Network propone dieci azioni concrete per accelerare questa transizione: creare un mercato unico delle materie prime seconde; rafforzare il recupero dei rifiuti elettronici e delle materie critiche; progettare prodotti più durevoli, riparabili e riciclabili; estendere la responsabilità dei produttori a tutte le filiere; introdurre incentivi fiscali per riparazione, riuso e ricondizionamento; usare gli appalti pubblici per sostenere i mercati circolari; favorire alleanze industriali tra produzione e riciclo; rafforzare il ruolo di città e regioni nella transizione; mobilitare investimenti pubblici e privati per l’economia circolare; promuovere standard comuni e cooperazione internazionale per filiere circolari competitive e sostenibili.

Fosforo, magnesio, acqua: la nuova frontiera della circolarità come sicurezza. La sezione a cura di ENEA

Una sezione innovativa del Rapporto 2026, elaborata da ENEA, mette in relazione diretta la circolarità con la sicurezza delle materie prime critiche, un tema diventato drammaticamente attuale con la crisi di Hormuz. Il Critical Raw Materials Act entrato in vigore nel maggio 2024 fissa obiettivi precisi: entro il 2030 il 10% delle materie prime critiche deve essere estratto in Europa, il 40% lavorato nel continente, il 25% ottenuto tramite riciclo. Il fosforo, componente essenziale di fertilizzanti e mangimi, è un caso emblematico: la dipendenza europea dalle importazioni è dell’82%. I principali fornitori UE sono Marocco (27%), Russia (24%), Algeria (10%) e Israele (7%): quattro Paesi con cui le relazioni geopolitiche sono tutt’altro che facili. Il Rapporto indica nei fanghi di depurazione una fonte sottoutilizzata di recupero di questo elemento strategico.

Ancora più critica è la dipendenza dall’estero per il magnesio: la Cina controlla l’88% della produzione mondiale e la dipendenza UE è totale per il magnesio primario. Il Rapporto analizza il potenziale della desalinizzazione circolare: la salamoia prodotta dagli impianti – tradizionalmente considerata uno scarto problematico – contiene elementi come magnesio, potassio, calcio e bromo con un valore di mercato teorico superiore a 200 euro per metro cubo.

Sul fronte idrico, circa il 30% del territorio europeo è soggetto ogni anno a scarsità idrica stagionale, con punte superiori al 70% nell’Europa meridionale durante i mesi estivi. La Water Resilience Strategy della Commissione europea punta a ridurre i consumi idrici del 10% entro il 2030. Per l’Italia, adeguare i grandi impianti di depurazione alle nuove norme richiederà investimenti stimati tra 800 milioni e 2 miliardi di euro.

“L’attuale crisi geopolitica ha evidenziato la vulnerabilità del nostro sistema produttivo che dipende per il 46,6% dall’importazione di materie prime”, sottolinea Claudia Brunori, direttrice del dipartimento ENEA di Sostenibilità. “Anche se il nostro Paese ha sviluppato una grande capacità di riciclo e produttività delle materie prime, è quanto mai necessario un cambio di paradigma improntato sullo sfruttamento delle nostre ‘miniere’ urbane e sull’uso efficiente delle risorse lungo la catena di valore, a partire dalle fasi di progettazione e produzione. In questo contesto, ENEA è fortemente impegnata nello sviluppo e nel trasferimento di soluzioni tecnologiche avanzate che possono imprimere una decisa accelerazione verso la circolarità; tuttavia, per generare un effetto sistemico e duraturo, occorrono anche strumenti normativi e finanziari adeguati”.

La circolarità come risposta strategica: i dati che contano

In Italia, il tasso di utilizzo circolare di materia (CMU) ha raggiunto il 21,6% nel 2024 – il più alto in Europa – contro una media UE del 12,2%. Significa che oltre un quinto dei materiali consumati in Italia non viene estratto né importato, ma recuperato. Un risparmio strategico enorme, in termini di costi, emissioni e dipendenza geopolitica.

Il tasso di riciclaggio sul totale dei rifiuti gestiti (urbani e speciali) ci mostra che l’Italia, su 160 Mt ne ricicla l’85,6% (137 Mt), più del doppio della media UE che è del 41,2% e distaccando nettamente Spagna (54,7%), Francia (52,3%) e la stessa Germania (44,4%).

La produttività delle risorse è cresciuta del 32% dal 2019: nel 2024 l’Italia si è confermata leader, generando 4,7 euro di PIL per ogni chilogrammo di risorse consumate, il valore più alto tra le grandi economie europee e nettamente sopra la media UE (3 €/kg).

Sul fronte del riciclo degli imballaggi l’Italia guida la classifica europea con il 76,7% nel 2024 (dato CONAI), contro una media UE del 67,5%.

Ogni passo avanti nella circolarità significa direttamente meno petrolio importato, meno metalli acquistati all’estero, meno esposizione all’instabilità geopolitica.

Il nodo degli investimenti: si rallenta proprio quando si dovrebbe accelerare

Infine, il Rapporto segnala una contraddizione preoccupante: proprio mentre il contesto geopolitico rende urgente accelerare la circolarità, gli investimenti privati in Italia nelle attività tipiche dell’economia circolare (riciclo, riuso, riparazione, noleggio, leasing) sono calati da 13,1 miliardi di euro nel 2019 a 10,2 miliardi nel 2023 (dallo 0,7% allo 0,5% del PIL). Una tendenza negativa condivisa quasi in tutta Europa.

Sul fronte del PNRR, con oltre 1.100 progetti finanziati per impianti di gestione dei rifiuti e filiere del riciclo, la spesa resta bassa – circa il 17% a ottobre 2025 – con scadenze al 2026 sempre più a rischio. Sul piano industriale, il programma Transizione 5.0 ha mostrato, secondo il Rapporto, “forti limiti di coerenza e efficacia”, evidenziando la necessità di integrare stabilmente la circolarità nelle strategie industriali nazionali.

L’occupazione in una serie di attività tipiche più direttamente collegate all’economia circolare conta 508.000 addetti (2% del totale, in linea con la media UE), ma con una flessione del 7% rispetto al 2019. È un segnale che l’economia circolare italiana, pur eccellente nelle performance ambientali, non ha ancora trovato un modello di crescita economica robusta.

Il rapporto in numeri

65,0 – Indice di circolarità dell’Italia: seconda in UE

Indice di circolarità dell’Italia: seconda in UE 21,6% – Tasso di utilizzo circolare di materia: primo in Europa (media UE 12,2%)

Tasso di utilizzo circolare di materia: primo in Europa (media UE 12,2%) 85,6% – Rifiuti riciclati sul totale gestito (media UE 41,2%)

Rifiuti riciclati sul totale gestito (media UE 41,2%) 4,7 €/kg – Produttività delle risorse: prima tra le grandi economie UE (media UE 3 €/kg)

Produttività delle risorse: prima tra le grandi economie UE (media UE 3 €/kg) 46,6% – Dipendenza italiana dalle importazioni di materiali: la più alta tra le grandi economie UE (media UE 22,4%)

Dipendenza italiana dalle importazioni di materiali: la più alta tra le grandi economie UE (media UE 22,4%) ~600 mld € – Costo delle importazioni nel 2025: +23,3% dal 2021 pur con volumi in calo

Costo delle importazioni nel 2025: +23,3% dal 2021 pur con volumi in calo 82% – Dipendenza UE dalle importazioni di roccia fosfatica (100% per il fosforo elementare)

Dipendenza UE dalle importazioni di roccia fosfatica (100% per il fosforo elementare) 88% – Quota cinese della produzione mondiale di magnesio (dipendenza UE: totale)

La Conferenza Nazionale sull’Economia Circolare 2026 è organizzata dal Circular Economy Network — iniziativa promossa dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile — in collaborazione con ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), con il patrocinio della Commissione europea, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del made in Italy. L’appuntamento annuale riunisce imprese, istituzioni e organizzazioni impegnate nella transizione verso un’economia più circolare.