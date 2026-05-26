El Salvador, finita l’ondata di calore: temperature record, pioggia in arrivo

Il Ministero dell’Ambiente e delle Risorse Naturali di El Salvador ha annunciato la conclusione ufficiale dell’ondata di calore che ha interessato il Paese a partire dall’8 maggio. Il fenomeno, durato complessivamente 17 giorni, ha segnato un periodo caratterizzato da temperature eccezionalmente elevate e nuovi record registrati in diverse aree del territorio nazionale. Secondo il rapporto diffuso dalle autorità, 15 stazioni meteorologiche hanno monitorato l’evoluzione delle condizioni atmosferiche durante l’intero periodo. La giornata più critica è stata quella del 18 maggio, quando sono stati superati 2 primati termici: a Güija il termometro ha raggiunto i +41°C, mentre a Perquín la temperatura ha superato i +35°C. Lo stesso 18 maggio è stato inoltre identificato come il giorno più caldo del mese, con una temperatura media nazionale prossima ai +36°C.

Nonostante la dichiarazione ufficiale della fine dell’ondata di calore, il Ministero ha invitato la popolazione a mantenere alta l’attenzione. Le condizioni resteranno infatti caratterizzate da temperature elevate, soprattutto durante le ore pomeridiane e serali. Le previsioni indicano che nei prossimi giorni i valori termici varieranno tra i +32°C delle zone costiere e i +39°C delle aree orientali del Paese. Parallelamente, le autorità segnalano un possibile cambiamento dello scenario meteorologico, con un progressivo aumento della frequenza delle precipitazioni su tutto il territorio nazionale.