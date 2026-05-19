Emergenza sanitaria al Festival di Cannes: evacuata la sala Bazin durante la proiezione di Amarga Navidad

Momenti di tensione e preoccupazione al Festival di Cannes, quando la sala Bazin è stata evacuata pochi minuti dopo l’inizio della proiezione stampa di Amarga Navidad, il nuovo film di Pedro Almodóvar in Concorso. La proiezione delle 18:15 è stata interrotta dopo circa un quarto d’ora a causa di una grave emergenza medica che ha coinvolto uno spettatore, come riportato da Deadline. Secondo quanto riferito dai presenti, l’incidente è avvenuto durante una scena ambientata in ospedale, quando dalla platea si sono sentite urla improvvise provenienti da un uomo anziano. L’uomo sarebbe collassato sulla poltrona, privo di sensi, mentre chi era seduto accanto a lui tentava di soccorrerlo. In pochi minuti, lo staff della sala ha disposto l’evacuazione totale e la proiezione è stata cancellata.

Testimonianze dei presenti

Sui social, diversi giornalisti hanno raccontato di aver sentito un grido molto forte, descrivendo la scena come quella di una possibile crisi o attacco. Una persona presente in sala ha commentato a Deadline: “è stato tutto molto confuso, sembrava che il festival non avesse un protocollo chiaro per un’emergenza del genere”.

Alcuni testimoni hanno invece riferito che i soccorsi sarebbero stati allertati, ma non sarebbero arrivati in tempo. Al momento non ci sono aggiornamenti ufficiali sulle condizioni dell’uomo coinvolto, lasciando sospesa la tensione tra i partecipanti e i giornalisti presenti alla proiezione.

La reazione al film

Nonostante l’emergenza sanitaria, la prima mondiale del film nella sala principale, il Grand Théâtre Lumière, era iniziata con grande entusiasmo. Pedro Almodóvar è stato accolto da una standing ovation al suo ingresso, dimostrando il calore del pubblico e l’attesa per il suo nuovo lavoro in Concorso.

L’incidente, tuttavia, ha segnato una pausa drammatica nella programmazione del festival, evidenziando come la gestione delle emergenze mediche in contesti affollati e prestigiosi come Cannes possa rivelarsi critica. La comunità del cinema attende ora aggiornamenti sulle condizioni dello spettatore e sulla possibile riprogrammazione della proiezione di Amarga Navidad.