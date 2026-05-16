Emirati Arabi Uniti fuori da Opec e Opec+, svelato il motivo: “scelta strategica”

Gli Emirati Arabi Uniti lasceranno dal primo maggio l’Opec e il gruppo allargato Opec+. La decisione, annunciata e spiegata dal ministro emiratino dell’Energia e delle Infrastrutture, Suhail Mohamed Al Mazrouei, viene presentata come una scelta autonoma, maturata nell’ambito di una valutazione interna sugli indirizzi energetici del Paese. In un post pubblicato su X, Al Mazrouei ha definito l’uscita degli Emirati dall’organizzazione una “scelta sovrana, strategica”, sottolineando che la decisione è stata presa dopo una “valutazione complessiva della politica di produzione” e “della capacità futura”.

La spiegazione del ministro Al Mazrouei

Il ministro emiratino ha voluto chiarire il quadro politico e istituzionale della decisione, precisando che l’uscita da Opec e Opec+ non deve essere interpretata come il segnale di tensioni con gli altri Paesi membri o con i partner del gruppo allargato.

“Non è stata – afferma – una scelta motivata da considerazioni politiche e non riflette divisioni” tra gli Emirati e “i partner”.

Con queste parole, Al Mazrouei ha cercato di circoscrivere il significato della scelta, riconducendola esclusivamente a valutazioni di interesse nazionale e alla pianificazione futura della produzione energetica degli Emirati Arabi Uniti.

Una decisione legata agli interessi nazionali

Secondo quanto rivendicato dal ministro, la decisione di lasciare Opec e Opec+ è stata presa “esclusivamente” sulla base degli “interessi nazionali”. Gli Emirati Arabi Uniti intendono presentare l’uscita dall’organizzazione come un atto di sovranità economica ed energetica, non come una presa di distanza politica dai partner internazionali.

La scelta viene quindi collegata alla necessità di valutare la politica di produzione del Paese e la sua capacità futura, due elementi che indicano una riflessione strategica sul ruolo energetico degli Emirati nel medio e lungo periodo.

Nessuna divisione con i partner Opec+

Nel chiarimento pubblicato su X, Al Mazrouei insiste su un punto: la decisione non riflette fratture o contrasti all’interno del sistema di relazioni con i Paesi dell’Opec e dell’Opec+.

La formulazione utilizzata dal ministro è netta: non si tratta di una scelta dettata da ragioni politiche, né di una decisione che segnali divisioni tra gli Emirati Arabi Uniti e i partner. Il messaggio punta dunque a evitare interpretazioni diplomatiche o geopolitiche che possano trasformare l’uscita dall’organizzazione in un caso politico.

Il peso della politica di produzione e della capacità futura

L’elemento più rilevante della comunicazione emiratina riguarda la connessione tra l’uscita da Opec+ e la revisione della politica di produzione. Il ministro fa riferimento a una “valutazione complessiva della politica di produzione”, affiancata da un’analisi della “capacità futura”.

Questi due concetti indicano che la decisione è stata maturata considerando le esigenze produttive del Paese e le prospettive della sua industria energetica. Gli Emirati Arabi Uniti rivendicano così la necessità di muoversi in coerenza con i propri obiettivi strategici nazionali.

Il messaggio del ministro Suhail Mohamed Al Mazrouei è costruito attorno a tre punti principali: la natura strategica della scelta, l’assenza di motivazioni politiche e la centralità degli interessi nazionali. Una comunicazione che punta a rassicurare i partner internazionali, mantenendo però ferma la rivendicazione dell’autonomia decisionale emiratina in materia di energia e produzione.