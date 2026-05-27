ENEA a Innovation Village 2026: a Napoli due giornate dedicate a innovazione tecnologica, sostenibilità e trasferimento tecnologico

L’ENEA partecipa all’XI edizione di Innovation Village, la fiera-evento dedicata all’innovazione tecnologica in programma il 28 e 29 maggio 2026 presso Villa Doria d’Angri a Napoli. Durante le due giornate di fiera, l’ENEA sarà presente con un desk informativo nella Sala Azzurra e un calendario strutturato di appuntamenti che offrono a imprese, startup, ricercatori e stakeholder un’occasione di confronto e scambio di visioni e idee, per sostenere lo sviluppo di soluzioni progettuali ad alto contenuto tecnologico.

Da sempre impegnata nelle attività di networking e supporto tecnico-scientifico alle imprese, l’ENEA partecipa a Innovation Village organizzando workshop tematici e incontri con esperti ENEA sui temi della sostenibilità, del trasferimento tecnologico e del supporto all’innovazione, in qualità di partner di BRIDGeconomies, uno dei consorzi che compone la rete Enterprise Europe Network (EEN). La rete internazionale EEN, attiva in tutto il mondo, supporta le piccole e medie imprese nei percorsi di innovazione e crescita sui mercati internazionali, favorendo collaborazioni strategiche e l’accesso a nuove opportunità.

Al via la call dell’VIII Innovation Village Award

Innovation Village 2026 sarà anche l’occasione per lanciare ufficialmente la call per l’VIII edizione dell’Innovation Village Award, il premio nato dalla collaborazione di ENEA con Kforb (Knowledge for Business) e ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile). L’Award è dedicato a progetti innovativi relativi a tecnologie, prodotti o soluzioni che contribuiscono a raggiungere uno o più dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2030. Il lancio della nuova call rappresenta un momento strategico per catalizzare idee ad alto impatto e accelerare la trasformazione sostenibile dei sistemi produttivi, valorizzando le sinergie tra ricerca, impresa e territorio.

Workshop tematici e incontri con esperti: sostenibilità e trasferimento tecnologico

Nel corso delle due giornate, ENEA promuove workshop tematici e incontri B2B con i propri esperti, offrendo un percorso concreto su sostenibilità, trasferimento tecnologico e supporto all’innovazione. L’obiettivo è creare connessioni operative tra mondo della ricerca e sistema produttivo, facilitando il matching tra domanda e offerta di innovazione e fornendo strumenti per scalare soluzioni deep tech, low-carbon e circolari in grado di competere sui mercati internazionali.

Legati alla fiera-evento saranno anche due appuntamenti, organizzati dall’ENEA nell’ambito di BRIDGeconomies, per il Virtual Brokerage Event 2026: un’opportunità di networking totalmente gratuita diretta a start-up, spin-off, PMI e grandi aziende, centri di ricerca, università, investitori e stakeholder. Il format prevederà meeting bilaterali in modalità virtuale tra imprese e mondo della ricerca con un primo appuntamento focalizzato sulle tematiche della transizione energetica, dell’aerospazio e del turismo e beni culturali, e un secondo appuntamento incentrato su tecnologie digitali e deep tech, agritech e sostenibilità, e materiali innovativi. L’evento si terrà dal 5 ottobre al 16 ottobre 2026, offrendo una finestra temporale ampia per programmare incontri mirati e costruire partnership su filiere ad alto potenziale.

Un ecosistema per crescere: imprese, ricerca e stakeholder al centro

La presenza di ENEA con un desk informativo e una programmazione strutturata di attività conferma l’impegno dell’Agenzia nel rafforzare l’ecosistema dell’innovazione italiano, promuovendo competenze scientifiche, trasferimento tecnologico e progetti sostenibili con impatto reale su competitività e occupazione qualificata. La combinazione di workshop, incontri con esperti, call per l’Award e brokerage virtuale crea un percorso integrato che accompagna i partecipanti dall’idea alla collaborazione fino alla scalabilità sui mercati globali.