ENEA al Salone Internazionale del Restauro di Ferrara: tecnologie avanzate per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale

Il Salone Internazionale del Restauro di Ferrara, uno degli eventi più rilevanti nel settore della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, ospita quest’anno una partecipazione di grande rilievo da parte di ENEA. Dal 12 al 14 maggio, l’ente nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile presenta le sue innovazioni tecnologiche in uno spazio espositivo dedicato (stand A8). Un’occasione unica per approfondire le soluzioni proposte in settori cruciali come il biorestauro, l’efficienza energetica negli edifici storici e i sistemi avanzati di monitoraggio.

Le soluzioni di biorestauro

Uno dei temi principali trattati da ENEA riguarda il biorestauro, un approccio innovativo che fa uso di microrganismi selezionati per interventi di pulitura e conservazione delle opere d’arte. Durante il Salone, saranno presentate soluzioni avanzate che utilizzano queste tecnologie biologiche per affrontare il delicato processo di conservazione, con l’obiettivo di ridurre al minimo l’impatto sui beni culturali.

L’utilizzo di microrganismi per il restauro si affianca a materiali innovativi, come i nanocompositi, progettati per proteggere e conservare le superfici delle opere d’arte. Questi materiali, grazie alle loro proprietà avanzate, sono in grado di contrastare i fenomeni di degrado causati dal passare del tempo e dall’ambiente circostante, senza compromettere l’integrità e la bellezza dei beni culturali. L’approccio proposto da ENEA punta a un restauro ecologico ed efficiente, riducendo i danni collaterali tipici delle tecniche più invasive.

Efficienza energetica negli edifici storici

Un altro focus fondamentale nello stand di ENEA riguarda l’efficienza energetica degli edifici storici. La sfida di migliorare le prestazioni energetiche senza compromettere il valore architettonico e storico degli edifici è sempre stata una delle problematiche più complesse nel campo della conservazione. ENEA propone soluzioni avanzate che mirano a rendere questi edifici più sostenibili dal punto di vista energetico, senza alterarne la struttura o l’aspetto estetico.

In particolare, le tecnologie presentate puntano a ottimizzare il consumo di energia, migliorando l’isolamento termico e riducendo le dispersioni, ma sempre con la massima attenzione alla salvaguardia del patrimonio storico. Queste soluzioni, pensate per migliorare il comfort degli edifici storici, sono adattabili alle specifiche esigenze di ogni tipo di monumento o struttura.

Sistemi avanzati di monitoraggio

Un altro aspetto di grande rilevanza è quello del monitoraggio avanzato. Nel corso dell’evento, ENEA presenterà sistemi di monitoraggio che combinano sensoristica avanzata, rilievi da remoto e piattaforme digitali per raccogliere e analizzare dati cruciali per la gestione del rischio e la conservazione del patrimonio culturale.

Questi sistemi sono in grado di monitorare l’evoluzione dei fenomeni di degrado delle opere d’arte e degli edifici storici, offrendo strumenti per analizzare l’impatto di eventi estremi come terremoti, inondazioni o altri disastri naturali. Inoltre, grazie a modelli previsionali, è possibile simulare gli effetti di eventi estremi e intervenire tempestivamente per proteggere il patrimonio. La sinergia tra tecnologia e conservazione sta diventando sempre più fondamentale per preservare il patrimonio culturale in modo scientifico e sostenibile.

Il modello di isolamento sismico

Un’ulteriore innovazione presentata da ENEA riguarda il modello di isolamento sismico, che viene esibito nello stand in un modellino che riproduce il funzionamento di una piattaforma con isolamento sismico alla base. Questo meccanismo, ispirato a soluzioni già adottate per la conservazione di opere come i Bronzi di Riace e il Sarcofago degli Sposi, consente di disaccoppiare la struttura dal movimento del terreno durante un terremoto, trasformando le scosse in oscillazioni regolari, meno dannose per gli edifici storici.

Il sistema, che ha già trovato applicazione in interventi di conservazione di grande valore storico e culturale, dimostra come l’innovazione tecnologica possa garantire una protezione sempre più avanzata per il nostro patrimonio, in un contesto in cui il cambiamento climatico e i rischi naturali sono sempre più una realtà da affrontare.

Durante la giornata inaugurale del Salone, Alessandro Coppola, Direttore Trasferimento Tecnologico di ENEA, interverrà agli Stati Generali del Restauro con una relazione intitolata “Ricerca & Innovazione: un ponte tra conservazione e nuovi modelli di valorizzazione del patrimonio culturale”. Questo intervento, che si terrà il 12 maggio alle ore 10:30 nella Sala Rossetti del Padiglione 2, rappresenta un’occasione importante per discutere come la ricerca e l’innovazione possano supportare la conservazione e la valorizzazione del nostro patrimonio culturale, proponendo modelli e tecnologie all’avanguardia.