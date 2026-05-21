Eni rafforza il portafoglio Gnl in Indonesia: firmati tre accordi a lungo termine

Eni rafforza la propria strategia nel gas naturale liquefatto con la firma di tre accordi a lungo termine per l’acquisto di Gnl in Indonesia. L’intesa riguarda sellers di Gnl dei progetti South Hub e North Hub, entrambi operati da Eni, con un interesse partecipativo che supera complessivamente l’80%. Gli accordi prevedono un volume cumulativo di circa 2 milioni di tonnellate all’anno, pari a 2 Mtpa, e contribuiscono a rafforzare ulteriormente il portafoglio globale di Gnl del gruppo. L’operazione consolida anche il ruolo dell’Indonesia come fornitore strategico per i mercati regionali e internazionali, in un contesto in cui la sicurezza degli approvvigionamenti e la diversificazione delle fonti restano elementi centrali per gli operatori energetici globali.

Volumi dai progetti South Hub e North Hub nel bacino dei Kutei

Gli accordi a lungo termine riguardano volumi di Gnl provenienti dai progetti di sviluppo del gas operati da Eni nel bacino dei Kutei. Si tratta di un’area chiave per la presenza del gruppo in Indonesia, dove la società è attiva da oltre vent’anni con un portafoglio upstream diversificato.

I contratti sono collegati ai progetti South Hub e North Hub, entrambi sotto la gestione operativa di Eni. Il fatto che la società detenga un interesse partecipativo complessivamente superiore all’80% rafforza il controllo industriale sulla catena del valore, dalla produzione del gas alla valorizzazione attraverso il gas naturale liquefatto.

Il volume complessivo previsto dagli accordi, pari a circa 2 Mtpa, rappresenta un contributo significativo alla crescita del portafoglio Gnl globale della società e conferma la centralità dell’Indonesia nella strategia di sviluppo internazionale del gruppo.

Bontang Lng al centro della strategia infrastrutturale

Il Gnl sarà fornito attraverso gli impianti esistenti di Bontang Lng, situati nel Kalimantan Orientale. L’utilizzo di infrastrutture già presenti rappresenta un elemento rilevante dell’operazione, perché consente di massimizzare la capacità energetica disponibile in Indonesia senza dover necessariamente puntare solo su nuovi asset.

Secondo quanto indicato nella nota, la fornitura avverrà anche tramite la riattivazione di un treno rimasto inattivo per diversi anni. Questo passaggio rafforza il valore industriale dell’accordo, perché consente di riportare in esercizio capacità produttiva esistente e di aumentare l’efficienza complessiva del sistema.

La scelta di utilizzare gli impianti di Bontang Lng conferma quindi un’impostazione integrata: valorizzare le risorse upstream, utilizzare infrastrutture esistenti e rendere disponibili volumi aggiuntivi per i mercati del Gnl.

Un contributo all’obiettivo di oltre 20 Mtpa entro il 2030

I nuovi volumi addizionali contribuiranno a diversificare e rafforzare ulteriormente il portafoglio globale integrato di Eni. L’obiettivo dichiarato della società è raggiungere oltre 20 Mtpa di Gnl contrattualizzato entro il 2030.

Gli accordi firmati in Indonesia si inseriscono quindi in una traiettoria di crescita di lungo periodo. Il rafforzamento del portafoglio Gnl consente a Eni di ampliare la propria flessibilità commerciale, sostenere l’accesso ai mercati globali e aumentare la disponibilità di forniture energetiche considerate più affidabili e a minore intensità carbonica rispetto ad altre fonti fossili.

In questa prospettiva, il gas naturale liquefatto assume un ruolo centrale nella strategia energetica del gruppo, sia per rispondere alla domanda dei mercati regionali e internazionali sia per accompagnare la fase di transizione energetica.

Una strategia integrata tra upstream, Gnl e mercati globali

Gli accordi confermano la strategia di crescita integrata di Eni, basata sulla combinazione tra sviluppo del gas nell’upstream, utilizzo efficiente delle infrastrutture di Gnl e accesso ai mercati globali.

Il modello industriale delineato dalla società punta a creare valore lungo l’intera filiera: dall’esplorazione e produzione di gas naturale fino alla liquefazione e alla commercializzazione internazionale. La disponibilità di volumi provenienti dai progetti nel bacino dei Kutei rafforza questa impostazione, collegando direttamente le attività operative in Indonesia alla crescita del portafoglio globale.

L’operazione contribuisce inoltre a sostenere la crescente domanda energetica della regione. In un mercato asiatico caratterizzato da fabbisogni elevati e da una continua ricerca di forniture sicure, i nuovi contratti a lungo termine rafforzano la posizione dell’Indonesia come hub strategico per il Gnl.

Il ruolo dell’Indonesia nella presenza internazionale di Eni

Eni è presente in Indonesia dal 2001 e nel Paese detiene un portafoglio upstream diversificato, che copre attività di esplorazione, sviluppo e produzione. La firma dei nuovi accordi sul Gnl conferma la rilevanza del Paese nella geografia industriale del gruppo.

La produzione netta di Eni in Indonesia è di circa 90.000 barili equivalenti di petrolio al giorno, provenienti principalmente dai giacimenti offshore di Jangkrik e Merakes, nel Kalimantan Orientale.

Questa base produttiva già consolidata rappresenta il punto di partenza per lo sviluppo dei nuovi volumi di gas destinati alla liquefazione. I progetti South Hub e North Hub, insieme agli impianti di Bontang Lng, rafforzano il legame tra attività upstream e mercato internazionale del gas naturale liquefatto.

Sicurezza energetica e forniture a minore intensità carbonica

L’intesa sul Gnl in Indonesia si inserisce anche nel quadro della transizione energetica. Secondo quanto comunicato, gli accordi contribuiranno a sostenere la crescente domanda energetica della regione e la transizione energetica attraverso forniture affidabili a minore intensità carbonica.

Il gas naturale liquefatto continua a essere considerato da molti operatori energetici uno strumento utile per garantire continuità negli approvvigionamenti, flessibilità commerciale e diversificazione geografica. Per Eni, i nuovi contratti rappresentano quindi un ulteriore tassello nella costruzione di un portafoglio globale più ampio e integrato.

La firma dei tre accordi a lungo termine conferma infine il rafforzamento del ruolo dell’Indonesia nella strategia Gnl di Eni e avvicina il gruppo al target di oltre 20 Mtpa di Gnl contrattualizzato entro il 2030, facendo leva su asset operati direttamente, infrastrutture esistenti e sviluppo di risorse gas nel bacino dei Kutei.