Epidemia di Ebola in Congo: almeno 131 decessi, oltre 513 casi sospetti

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’attuale focolaio di Ebola un’emergenza sanitaria internazionale

Ebola Congo
Foto Ansa

Almeno 131 persone sono morte nella Repubblica Democratica del Congo a causa dell’epidemia di Ebola, mentre i casi sospetti hanno superato quota 513: lo ha riferito un portavoce del governo congolese, precisando che la diffusione dei contagi sta interessando un’area sempre più ampia del Paese. Secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti (CDC), in Uganda si registrano inoltre due casi confermati e un decesso collegato all’infezione. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’attuale focolaio di Ebola – causato dal ceppo Bundibugyo – un’emergenza sanitaria internazionale.

Nonostante la progressione dell’epidemia, le autorità della Repubblica Democratica del Congo invitano alla calma, assicurando che le squadre di intervento sono impegnate nel tracciamento e nell’analisi dei casi sospetti. Tuttavia, la comparsa di nuovi focolai in diverse aree del Paese, tra cui Nyakunde nella provincia di Ituri, Butembo nel Nord Kivu e la città di Goma, sta alimentando crescente preoccupazione tra la popolazione e le autorità sanitarie.

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