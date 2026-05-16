Eruzione Kilauea, fontane di lava illuminano la notte hawaiana: immagini spettacolari dal cratere Halemaʻumaʻu | FOTO

Il Kilauea è tornato a illuminare la notte delle Hawaii con un nuovo spettacolo eruttivo che ha cattura l’attenzione di osservatori e appassionati in tutto il mondo. Tra il 14 e il 15 maggio, l’episodio n.47 dell’attività nella caldera sommitale ha dato vita a una dinamica tanto affascinante quanto devastante, dominata dal cratere Halemaʻumaʻu. Per diverse ore, una delle bocche eruttive ha mantenuto un’emissione costante di lava, alimentando colate che si sono lentamente espanse sul fondo del cratere. Una fase apparentemente stabile, quasi ipnotica, che ha fatto da preludio a un’improvvisa escalation dell’attività.

Nel corso della serata, una seconda apertura ha iniziato a generare spettacolari fontane di lava, proiettando materiale incandescente per centinaia di metri nell’atmosfera. I getti, visibili anche a grande distanza, hanno illuminato la notte hawaiana per merito di un bagliore rosso intenso sopra l’intera area sommitale del vulcano.

Le immagini diffuse anche dalle agenzie di stampa, mostrano chiaramente la differenza tra i due ‘stili’ eruttivi: da un lato il flusso continuo e relativamente tranquillo della lava, dall’altro le violente pulsazioni delle fontane di lava, che si innalzano e si abbassano con ritmo quasi regolare. Un doppio volto dell’eruzione che rende la scena particolarmente suggestiva.

Secondo le prime stime, le fontane hanno raggiunto altezze di alcune centinaia di metri, pur non toccando i picchi registrati nei mesi precedenti. Tuttavia, ciò che ha colpito maggiormente i vulcanologi è stata la persistenza del fenomeno: la fase più intensa è durata ore, continuando ad alimentare nuove colate fino alle prime luci dell’alba.

Il Kilauea è uno dei vulcani più attivi e giovani al mondo. È un classico vulcano a scudo, caratterizzato da fianchi poco ripidi, un’altezza di circa 1.200 metri sul livello del mare (e oltre 6.000 metri dal fondo marino) e eruzioni prevalentemente effusive con lava basaltica molto fluida. Sebbene effusivo, nel 2018 ha prodotto una delle sue eruzioni più distruttive, causando notevoli danni e colate di lava che hanno modificato la costa.