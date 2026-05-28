ESA protagonista all’ILA 2026 di Berlino tra Spazio, innovazione e futuro europeo

L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) sarà tra i principali protagonisti dell’ILA 2026, il Salone Internazionale dell’Aerospazio in programma dal 10 al 14 giugno 2026 presso l’aeroporto di Berlino-Brandenburg (BER). L’evento, uno dei più importanti appuntamenti europei del settore, vedrà la partecipazione di istituzioni, industria e comunità scientifica sotto il segno dello slogan “Space4Future”. Il padiglione spaziale, coordinato da BDLI, DLR e ESA sotto il patrocinio del BMFTR, sarà il fulcro delle attività dedicate al ruolo crescente dello Spazio nella società contemporanea. Tra mostre immersive, conferenze e tavole rotonde, l’obiettivo sarà presentare programmi, missioni e tecnologie che stanno ridefinendo l’accesso e l’utilizzo dello spazio in Europa.

Temi strategici: dall’esplorazione alla resilienza climatica

Nel corso dei 5 giorni di evento, rappresentanti dell’ESA, ministeri, agenzie e aziende discuteranno alcuni dei temi chiave del settore: immaginazione e autonomia, esplorazione e scoperta, tecnologia e operazioni, fino al rapporto tra pianeta e clima. Il padiglione ospiterà inoltre una mostra immersiva nel Padiglione B, pensata per illustrare al pubblico e ai professionisti le principali innovazioni europee.

I protagonisti e il programma istituzionale

Tra i principali ospiti figurano il direttore generale dell’ESA Josef Aschbacher, diversi direttori dell’agenzia e numerosi astronauti, tra cui Matthias Maurer, Alexander Gerst e Sophie Adenot. Il programma si aprirà ufficialmente il 10 giugno con l’inaugurazione dello Space Pavilion, alla presenza anche della ministra tedesca della Ricerca e dello Spazio Dorothee Bär e del vertice dell’industria aerospaziale europea. La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming su ESA Web TV. Nella stessa giornata è prevista anche una firma istituzionale dedicata a operazioni e servizi spaziali, oltre a tavole rotonde su difesa planetaria e osservazione della Terra.

Innovazione, difesa e futuro dell’accesso allo Spazio

L’ILA Space Day dell’11 giugno sarà invece dedicato al settore industriale e scientifico, con conferenze stampa, forum internazionali e confronti sull’autonomia europea nello Spazio. Tra i temi centrali figurano la connettività sicura dell’UE, l’accesso indipendente allo spazio e le prospettive della presenza europea sulla Luna. Particolare attenzione sarà dedicata anche al dialogo tra industria e istituzioni, con la partecipazione di rappresentanti di aziende aerospaziali e decisori politici europei.

Spazio e società: dalla ricerca alla vita in orbita

Le giornate successive ospiteranno ulteriori approfondimenti su scienza spaziale, infrastrutture orbitali, tecnologia avanzata e difesa, fino al benessere degli astronauti in missione. Previsti anche collegamenti in diretta con la Stazione Spaziale Internazionale e sessioni dedicate al supporto umano nelle missioni a lungo termine. Con un programma fitto di eventi e una forte presenza istituzionale e scientifica, l’ILA 2026 si conferma un appuntamento chiave per il futuro dell’aerospazio europeo, dove innovazione tecnologica e visione strategica si incontrano per delineare la prossima era dell’esplorazione spaziale.