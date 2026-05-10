Escursionista cade in un dirupo nell’Isernino: interviene il Soccorso Alpino | FOTO

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi a Roccamandolfi, in provincia di Isernia, dove una donna di 65 anni, residente a Bojano, è rimasta ferita dopo essere scivolata in un dirupo durante un’escursione nella zona del ponte tibetano, nell’ambito dell’evento ‘Vivere e far vivere il Matese’. Secondo quanto riferito, l’escursionista sarebbe caduta lungo il sentiero a monte della struttura a causa del fondo reso scivoloso dall’umidità, finendo tra i massi vicino al greto del fiume Callora e restando impossibilitata a muoversi.

Sul posto è intervenuto il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, attivato dalla centrale operativa del 118 per un intervento tecnico-sanitario in zona impervia. Due squadre hanno raggiunto l’area a piedi, scendendo fino all’alveo del fiume dove hanno prestato le prime cure e messo in sicurezza il sito dell’intervento. Contemporaneamente è giunta un’ambulanza del 118 della Croce Verde di Bojano. Dopo gli accertamenti sanitari, la donna è stata immobilizzata con materassino a depressione e trasferita sulla barella del Soccorso Alpino, quindi riportata a monte del sentiero dove attendeva il mezzo del 118. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 15. Sul posto anche i Carabinieri forestali e i Vigili del Fuoco.