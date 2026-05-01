Escursionisti bloccati dalla neve sul sentiero: soccorsi sul Monte Sibilla

Due escursionisti sono rimasti bloccati nel primo pomeriggio di oggi sul Monte Sibilla, a causa della presenza di neve residua lungo il percorso. L’allarme è scattato intorno alle 13.20, quando la centrale operativa 112 ha segnalato la difficoltà dei due, impegnati sul classico itinerario estivo ma sorpresi da condizioni ancora invernali nei pressi dello “stradone”, in zona Casale Mazzaroni. L’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Marche è stato rapido: le squadre hanno raggiunto gli escursionisti, impossibilitati a proseguire in sicurezza a causa di due lingue di neve compatta che rendevano il passaggio scivoloso e pericoloso.

Dopo una valutazione sul posto, è emerso che entrambi erano in buone condizioni fisiche, ma non adeguatamente equipaggiati per affrontare quel tratto. I tecnici li hanno quindi assistiti e accompagnati lungo il percorso di rientro fino alla località Isola San Biagio, riportandoli a valle senza ulteriori criticità. Presenti sul posto anche i Vigili del Fuoco, a supporto delle operazioni.