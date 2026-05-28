Etna Comics 2026: l’INAF porta astronomia, escape room e realtà virtuale nell’area Family

Giunta alla sua 14ª edizione, Etna Comics si conferma come una delle manifestazioni più importanti dedicate alla cultura pop nel Mezzogiorno. La fiera, ospitata presso il centro fieristico Le Ciminiere di Catania, è considerata la seconda più importante fiera fumettistica del Sud Italia dopo il Comicon di Napoli. Inaugurata il 9 settembre 2011, la manifestazione ha conosciuto una crescita costante fin dalla prima edizione. Il riscontro più che positivo ottenuto al debutto ha permesso agli organizzatori di replicare l’esperienza negli anni successivi, trasformando progressivamente Etna Comics in un appuntamento capace di ottenere un respiro internazionale.

Una fiera tra fumetto, giochi, videogiochi e cinema di genere

Come accade nelle principali fiere italiane dedicate al fumetto e alla cultura pop, dalla già citata Comicon alla più famosa Lucca Comics, anche Etna Comics è organizzata in diverse aree tematiche. Il programma comprende conferenze, incontri con gli autori e numerose attività legate alla cultura pop in generale, con particolare attenzione ai mondi del fumetto, dei giochi, dei videogiochi e del cinema di genere.

Il valore della manifestazione non si limita però alla dimensione dell’intrattenimento. Nel corso degli anni, la fiera ha saputo aprire spazi anche alla divulgazione scientifica, creando occasioni di incontro tra linguaggi diversi e avvicinando il pubblico più giovane a temi complessi attraverso strumenti accessibili, interattivi e coinvolgenti.

L’area Family di Etna Comics e la divulgazione scientifica per bambini

Tra le aree più particolari di Etna Comics spicca l’area Family, dedicata esplicitamente ai bambini tra i 6 e i 13 anni. Questo spazio rappresenta uno dei punti più significativi della manifestazione, perché unisce la dimensione ludica tipica della fiera a percorsi educativi pensati per i più piccoli.

Negli anni, l’area Family ha visto la partecipazione di diversi enti di ricerca con laboratori e attività divulgative. Tra questi vengono citati l’Istituto Nazionale di Astrofisica, il CICAP e anche l’Istituto Nazionale di Astrofisica, che ha esordito in occasione dell’11ª edizione, quella del 2024. La presenza della ricerca scientifica in un contesto come Etna Comics rafforza il legame tra cultura pop e conoscenza, portando astronomia, metodo scientifico e tecnologia in un ambiente informale e partecipativo.

L’INAF protagonista a Etna Comics con attività permanenti nell’area Family

Anche quest’anno l’INAF, l’Istituto Nazionale di Astrofisica, sarà presente a Etna Comics con una serie di attività permanenti nell’area Family. Il programma è pensato per proporre l’astronomia attraverso esperienze pratiche, giochi, osservazioni e strumenti immersivi.

Tra le attività previste ci saranno dimostrazioni di giochi da tavolo e di carte, la possibilità di realizzare disegni dei pianeti, il quiz Chi vuol essere astrofisico?, le osservazioni del Sole al telescopio, la realtà virtuale per scoprire il Cherenkov Telescope Array Observatory e, soprattutto, l’escape room BANG! – Chi è stato.

La presenza dell’escape room BANG! – Chi è stato rappresenta uno degli elementi più rilevanti del programma INAF, perché porta all’interno della fiera una modalità di apprendimento basata sul gioco investigativo, sulla collaborazione e sulla scoperta. In questo modo l’astronomia diventa esperienza diretta, capace di coinvolgere bambini e ragazzi attraverso una formula vicina ai linguaggi dell’intrattenimento contemporaneo.

Code Hunting Game nel cielo: la caccia al tesoro virtuale dell’astronomia

Nel programma dell’INAF a Etna Comics sarà possibile sperimentare anche la Code Hunting Game nel cielo, una caccia al tesoro virtuale ambientata nel mondo dell’astronomia. L’attività si svolgerà in due sessioni: la prima il 30 maggio, dalle 10:30 alle 11:30, e la seconda il 31 maggio, sempre dalle 10:30 alle 11:30.

La Code Hunting Game nel cielo aggiunge al programma una componente digitale e interattiva, in cui la scoperta scientifica passa attraverso la dinamica del gioco. L’obiettivo è avvicinare i più piccoli ai temi dell’astronomia utilizzando un linguaggio immediato e partecipativo, coerente con lo spirito dell’area Family e con il pubblico a cui è destinata.

CodyMaze Astrofisico: un labirinto virtuale nel mondo reale

L’1 giugno e il 2 giugno, sempre dalle 10:30 alle 11:30, sarà invece possibile immergersi nel CodyMaze Astrofisico, definito come un labirinto virtuale nel mondo reale. Anche questa attività rientra nel percorso proposto dall’INAF per portare l’astrofisica all’interno di Etna Comics attraverso strumenti ludici e immersivi.

Il CodyMaze Astrofisico si inserisce nella stessa linea delle altre iniziative pensate per l’area Family: rendere accessibili concetti scientifici attraverso esperienze concrete, interattive e adatte a bambini tra i 6 e i 13 anni. La scelta di un labirinto virtuale nel mondo reale permette di unire movimento, logica e scoperta, creando un ponte tra gioco e apprendimento.

Le conferenze INAF a Etna Comics tra fumetti, Star Trek, Luna ed esopianeti

Al programma dedicato ai più piccoli si aggiungono anche quattro conferenze, che ampliano la presenza dell’INAF a Etna Comics oltre l’area Family. Gli incontri toccheranno temi diversi, dal rapporto tra scienza e fumetto alla fantascienza, dall’esplorazione lunare agli esopianeti e ai viaggi interstellari.

Il 30 maggio, dalle 13:00 alle 14:00, si terrà INAFfumetti, a cura di Angelo Adamo, primo tecnologo dell’INAF – Istituto di RadioAstronomia di Bologna – Sezione di Noto (SR). L’incontro si svolgerà nell’Area Comics, in Sala Uzeta.

Il 31 maggio, dalle 11:00 alle 12:00, sarà la volta di 60 anni di Star Trek – Le tecnologie divenute realtà e quelle rimaste (ancora) fantascienza, a cura di Giovanni Contino, ricercatore tecnologo dell’INAF – Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Palermo. L’appuntamento è previsto nell’Area Games, in Sala ACI.

L’1 giugno, dalle 11:00 alle 12:00, il programma proseguirà con Da Apollo ad Artemis: il ritorno dell’uomo sulla Luna, a cura di Giuseppe Cutispoto, primo ricercatore dell’INAF – Osservatorio Astrofisico di Catania. Anche questa conferenza si svolgerà nell’Area Games, in Sala ACI.

Il 2 giugno, dalle 16:00 alle 17:00, chiuderà il ciclo di incontri Esopianeti e Viaggi Interstellari, a cura di Mario Giuseppe Guarcello, primo ricercatore dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo. L’incontro è previsto nell’Area Games, in Sala ACI.

Astronomia e cultura pop: il ponte costruito da INAF a Etna Comics

La partecipazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica a Etna Comics conferma la crescente attenzione verso forme di divulgazione capaci di dialogare con i linguaggi della cultura pop. In una fiera nata attorno al fumetto e ampliata negli anni ai mondi dei giochi, dei videogiochi e del cinema di genere, l’astronomia trova uno spazio naturale per raccontarsi in modo accessibile e coinvolgente.

Dalle osservazioni del Sole al telescopio alla realtà virtuale dedicata al Cherenkov Telescope Array Observatory, dai giochi scientifici all’escape room BANG! – Chi è stato, il programma dell’INAF punta a trasformare la curiosità in esperienza. L’obiettivo è avvicinare bambini e ragazzi alla scienza attraverso attività che parlano il linguaggio del gioco, dell’immaginazione e della scoperta.

Etna Comics, una 14ª edizione tra intrattenimento e scienza

La 14ª edizione di Etna Comics si presenta dunque come un appuntamento in cui la cultura pop incontra la divulgazione scientifica. La presenza dell’INAF nell’area Family e il ciclo di conferenze dedicate a fumetti, fantascienza, esplorazione lunare ed esopianeti rafforzano il profilo della manifestazione come luogo di contaminazione tra discipline, linguaggi e pubblici diversi.

Nel centro fieristico Le Ciminiere di Catania, la fiera continua a proporre un modello capace di unire intrattenimento, formazione e partecipazione. In questo contesto, l’astronomia diventa parte integrante del racconto di Etna Comics, offrendo attività permanenti, appuntamenti divulgativi e percorsi pensati per far dialogare scienza e immaginario contemporaneo.