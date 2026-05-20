European Testing Week: lo Spallanzani in prima linea per la prevenzione di HIV e infezioni sessualmente trasmissibili

Martedì 19 aprile, ha preso il via la European Testing Week – Settimana Europea del Test, un’iniziativa di grande rilevanza sociale che quest’anno vede protagonista l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” IRCCS. L’istituto romano, punto di riferimento nazionale per HIV e infezioni sessualmente trasmissibili (IST), ha confermato il suo impegno con un approccio “outdoor”, portando interventi mirati direttamente sul territorio. In collaborazione con il Comune di Roma e Farmacap, gli operatori dello Spallanzani hanno offerto ieri test rapidi e gratuiti presso gli Uffici del IV Municipio, in via Tiburtina 1163. Questa prima azione rappresenta solo l’inizio di una serie di attività che culmineranno il prossimo lunedì 25 maggio, con una giornata dedicata alle scuole e ai giovani.

Dopo tre giorni di test gratuiti e senza appuntamento presso l’Istituto, la chiusura della settimana europea sarà affidata al Progetto SIGMA della Rete Scuole che Promuovono Salute della Regione Lazio, coinvolgendo le ASL territoriali e gli istituti scolastici. La giornata finale offrirà anche agli studenti la possibilità di sottoporsi a screening gratuiti, rapidi e anonimi per HIV e IST, oltre a partecipare a momenti di restituzione e condivisione dei risultati del progetto.

Progetto SIGMA: educazione tra pari e promozione della salute nelle scuole

Il programma Scuole che Promuovono Salute, inserito nel Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025 (PP01), si basa sul principio dell’educazione tra pari, o peer education, una metodologia esperienziale che mira a far assumere agli studenti un ruolo attivo nel contesto scolastico. “Il formatore non si colloca al centro o al di sopra degli studenti ma facilita la creazione di una rete di rapporti di apprendimento reciproco in grado di definire i propri problemi, obiettivi e strategie di intervento”, spiegano dallo Spallanzani.

In questo contesto si inserisce il progetto Sexual Info Gives me Awareness – prevenire is cool (SIGMA), articolato su tre aree tematiche: la percezione della sessualità per superare stereotipi e narrazioni normative, la conoscenza dei principali strumenti di prevenzione delle IST per promuovere una responsabilità condivisa, e l’informazione sui percorsi e sulle risorse disponibili, con l’obiettivo di rafforzare la competenza critica dei ragazzi e orientarli nell’accesso ai servizi sanitari.

Coinvolgimento delle scuole e delle ASL nel progetto SIGMA

Nel primo anno di attività, il Progetto SIGMA, coordinato dalla Dott.ssa Valentina Mazzotta, dirigente della UOS Counseling, Test e Profilassi HIV e IST dello Spallanzani, e dalla Dott.ssa Alessandra Marani, della Direzione sanitaria dello stesso Istituto, ha coinvolto numerosi istituti scolastici del Lazio, tra cui il Liceo Scientifico Statale Augusto Righi (ASL Roma 1), il Liceo Classico Luciano Manara (ASL Roma 3), l’Istituto Dante Alighieri di Latina (ASL Latina) e l’I.I.S. “Alessandro Volta” (ASL Frosinone).

Le ASL e lo Spallanzani hanno formato gli insegnanti e i ragazzi peer, conducendo interventi nelle classi sotto la supervisione dei professionisti sanitari delle ASL. La giornata conclusiva dell’European Testing Week di maggio 2026 permetterà la restituzione completa del progetto da parte di tutte le figure coinvolte, con uno spazio dedicato alle testimonianze degli studenti.

Giovani e infezioni sessualmente trasmissibili: una priorità per la prevenzione

“La partecipazione dei giovani è fondamentale perché il dato delle infezioni sessualmente trasmissibili è in crescita tra gli under 25. Negli ultimi anni, le nuove diagnosi nel Lazio hanno riguardato gli under25 per circa il 10%”, spiegano dallo Spallanzani. “Questo perché i ragazzi oggi si avvicinano presto al sesso, anche grazie ai social, ma senza ricevere un’adeguata educazione sessuale. Molti non conoscono le infezioni sessualmente trasmissibili, le loro conseguenze o gli strumenti di prevenzione, e la consapevolezza è ancora bassa. Per questo ultimamente abbiamo deciso di agire sui più giovani, per fornire loro un’adeguata educazione e gli strumenti per proteggersi dal rischio di infezioni a trasmissione sessuale”.

Con la European Testing Week, lo Spallanzani ribadisce il suo ruolo di punto di riferimento nazionale per la prevenzione di HIV e IST, combinando interventi di screening gratuito e iniziative di educazione sessuale consapevole, con un focus speciale sui giovani e sulla responsabilità condivisa nella salute sessuale.