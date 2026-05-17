Everest, Kami Rita scrive una pagina di storia: 32ª vetta e nuovo record mondiale

L’Everest aggiorna ancora una volta il libro dei record. L’alpinista nepalese Kami Rita Sherpa ha conquistato oggi la vetta della montagna più alta del mondo per la 32ª volta, consolidando un primato senza precedenti nella storia dell’alpinismo himalayano. A firmare un’altra impresa è stata anche Lhakpa Sherpa, che ha raggiunto la cima dell’Monte Everest per l’11ª volta, migliorando il proprio record femminile. “Si tratta di un’altra pietra miliare storica nella storia dell’alpinismo in Nepal“, ha dichiarato Himal Gautam, portavoce del ministero del Turismo nepalese.

Kami Rita Sherpa, 56 anni, aveva scalato per la prima volta l’Everest nel 1994 durante una spedizione commerciale. Da allora è tornato quasi ogni anno sugli 8.849 metri della vetta, accompagnando clienti e spedizioni internazionali. Lhakpa Sherpa, 52 anni, aveva invece raggiunto la cima per la prima volta nel 2000, diventando la prima donna nepalese a completare con successo la salita e la discesa dell’Everest. Un risultato che le è valso il soprannome di “Regina della Montagna”.

Negli ultimi decenni, la crescente popolarità delle spedizioni himalayane ha trasformato l’alpinismo d’alta quota in un settore estremamente redditizio, soprattutto dopo la storica prima ascensione del 1953 compiuta da Edmund Hillary e Tenzing Norgay Sherpa. Per la stagione in corso, il Nepal ha rilasciato il numero record di 492 permessi di salita all’Everest. Ai piedi della montagna è sorta una vera e propria città di tende che ospita alpinisti, guide e personale di supporto.

Con la maggior parte delle spedizioni affiancate da guide nepalesi, si stima che nei prossimi giorni circa mille persone saranno impegnate lungo le pendici dell’Everest nel tentativo di raggiungere la vetta. Un afflusso che continua ad alimentare le preoccupazioni legate al sovraffollamento della montagna, soprattutto quando il maltempo riduce le finestre utili per le ascensioni.