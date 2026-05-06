Exxon accelera l’analisi dei dati sismici in Guyana con intelligenza artificiale e deep learning

Exxon Mobil sta utilizzando l’intelligenza artificiale e nuove tecnologie digitali per interpretare i dati sismici provenienti dalla Guyana in pochi giorni anziché in mesi. La notizia è stata rilanciata da John Ardill, vicepresidente per l’esplorazione di Exxon, durante l’Offshore Technology Conference di Houston, uno degli appuntamenti più rilevanti per il settore energetico e offshore. Il punto centrale riguarda il salto di velocità nell’analisi delle informazioni geologiche e geofisiche. In un’area strategica come la Guyana, dove Exxon guida il consorzio che controlla tutta la produzione di petrolio e gas, la capacità di leggere rapidamente le anomalie sismiche può incidere in modo significativo sulle future decisioni di esplorazione.

Dati sismici interpretati in pochi giorni invece che in mesi

Secondo Ardill, l’impiego combinato di calcolo ad alte prestazioni e algoritmi basati sull’intelligenza artificiale sta cambiando il modo in cui vengono analizzati i dati raccolti nelle attività di esplorazione. “Il calcolo ad alte prestazioni e gli algoritmi basati sull’IA hanno accelerato l’imaging sismico”, ha spiegato Ardill alla Offshore Technology Conference di Houston.

La trasformazione non riguarda soltanto la potenza di elaborazione, ma anche la capacità dei sistemi di selezionare e ordinare le informazioni più rilevanti. Invece di attendere mesi per arrivare a una lettura completa dei dati, gli interpreti possono ora ricevere rapidamente un quadro preliminare delle anomalie da verificare.

Deep learning, classificazione e apprendimento per rinforzo al servizio dell’imaging sismico

Il vicepresidente per l’esplorazione di Exxon ha indicato anche le tecnologie utilizzate nel processo. L’azienda sta facendo ricorso a strumenti avanzati di deep learning, classificazione e apprendimento per rinforzo, con l’obiettivo di accelerare l’individuazione delle aree più promettenti.

“Stiamo utilizzando quello che viene chiamato deep learning, classificazione e apprendimento per rinforzo. Possiamo rendere disponibili questi strumenti in pochi giorni, e quindi l’interprete può ottenere un elenco prioritario di anomalie da validare efficacemente”, ha detto il dirigente di Exxon.

Il passaggio evidenzia un cambiamento importante nel lavoro degli specialisti: l’intelligenza artificiale non sostituisce la validazione umana, ma consente agli interpreti di concentrarsi più rapidamente sulle anomalie ritenute prioritarie. In questo modo, il processo decisionale può diventare più rapido, soprattutto in contesti complessi come quelli offshore.

Il ruolo strategico della Guyana nella produzione di Exxon

La Guyana rappresenta oggi uno dei fronti più importanti per Exxon Mobil. La major americana guida infatti il consorzio che controlla tutta la produzione di petrolio e gas nel Paese, una produzione che ha aumentato la propria capacità fino a oltre 900.000 barili al giorno da quando è iniziata l’estrazione di greggio, sei anni fa.

In questo quadro, l’accelerazione nell’interpretazione dei dati sismici assume un rilievo particolare. Ridurre i tempi di analisi da mesi a pochi giorni significa poter valutare più rapidamente nuove opportunità, aggiornare le priorità esplorative e migliorare la comprensione delle strutture geologiche presenti nell’area.

Nuove tecnologie per riesaminare prospettive petrolifere considerate non economiche

Ardill ha spiegato che Exxon Mobil è riuscita a utilizzare le nuove tecnologie anche in altre parti del mondo, riesaminando prospettive petrolifere che in passato erano state considerate non economiche. Il miglioramento degli strumenti di analisi, insieme alla maggiore capacità di elaborazione, sta dunque permettendo alla società di riconsiderare scenari che prima apparivano troppo complessi o poco convenienti.

La conseguenza è un possibile ampliamento delle aree di interesse per le attività future di esplorazione petrolifera. Secondo quanto riferito dal dirigente, le prossime campagne tenderanno a concentrarsi sempre più su aree che un tempo erano troppo difficili da sfruttare, ma che oggi stanno diventando redditizie grazie al miglioramento della tecnologia.

Perché la tecnologia può cambiare le future attività di esplorazione

La notizia più rilevante per il settore energetico è quindi duplice. Da un lato, Exxon Mobil sta riducendo drasticamente i tempi necessari per trasformare i dati sismici della Guyana in informazioni operative. Dall’altro, l’impiego di IA, deep learning e calcolo ad alte prestazioni può rendere più accessibili prospettive petrolifere che in passato non risultavano economicamente sostenibili.

In un contesto in cui la ricerca di nuove risorse richiede decisioni sempre più rapide e investimenti mirati, la possibilità di ottenere in pochi giorni un elenco prioritario di anomalie da validare rappresenta un vantaggio rilevante. Per Exxon, la tecnologia diventa così uno strumento centrale non solo per accelerare l’analisi, ma anche per orientare le future strategie di esplorazione in Guyana e in altre aree del mondo.