F-16 Fighting Falcon dell’Aeronautica Militare in volo per intercettare drone russo nello spazio aereo

Oggi, due caccia F-16 Fighting Falcon dell’Aeronautica Militare Romena sono stati mobilitati per intercettare un drone russo che è entrato brevemente nello spazio aereo nazionale. L’incidente ha avuto luogo nella zona di Chilia, al confine con l’Ucraina, e si inserisce in un contesto di crescenti tensioni aeree tra Russia e le nazioni della regione del Mar Nero, in particolare per quanto riguarda le nuove incursioni di droni russi contro obiettivi civili e infrastrutturali in Ucraina. Secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa di Bucarest, il drone russo ha sorvolato per un breve periodo la zona aerea del paese, prima di essere monitorato dai radar militari rumeni.

L’area interessata si trovava tra Chilia e Ismail, città situate vicino al confine ucraino. L’intrusione ha portato alla mobilitazione immediata dei due F-16 Fighting Falcon, che sono decollati dalla base aerea di Fetesti per monitorare e contrastare qualsiasi potenziale minaccia.

“Il drone senza pilota è stato individuato e seguito dai radar militari rumeni, che hanno permesso di coordinare prontamente la risposta delle forze aeree”, ha spiegato il ministero. Sebbene la violazione dello spazio aereo sia durata solo un’ora, le autorità rumene hanno ritenuto necessario lanciare un messaggio di allerta alla popolazione residente nel nord del distretto di Tulcea. Il messaggio di allerta è stato poi revocato poco dopo l’intervento aereo, quando il rischio di una minaccia imminente è stato considerato cessato.

La reazione della Romania: “azioni irresponsabili della Federazione Russa”

Il Ministero della Difesa Romeno ha condannato fermamente l’episodio, definendo l’incursione come “un’azione irresponsabile” da parte della Federazione Russa, che potrebbe avere gravi implicazioni sulla sicurezza regionale. “Le azioni irresponsabili della Federazione Russa rappresentano un rischio per la sicurezza regionale e la stabilità dell’area del Mar Nero“, ha affermato un portavoce ufficiale del ministero.

Le dichiarazioni del ministero rumeno sottolineano come il comportamento della Russia, in particolare riguardo agli attacchi con droni contro obiettivi in Ucraina, stia aumentando le preoccupazioni per la stabilità nella regione e per la sicurezza dei paesi vicini. L’area del Mar Nero è infatti una zona strategicamente rilevante, dove confluiscono interessi geopolitici e militari di più paesi, tra cui NATO e Russia.

La crescente minaccia dei droni russi

Questo incidente avviene nell’ambito di una serie di attacchi con droni russi che hanno preso di mira obiettivi civili e infrastrutturali in Ucraina. La Russia, nelle sue operazioni di guerra, ha intensificato l’uso di droni per colpire installazioni chiave, tra cui centrali elettriche e infrastrutture vitali, al fine di indebolire la resistenza ucraina. Tuttavia, l’uso di questi velivoli senza pilota ha sollevato preoccupazioni non solo per la Ucraina, ma anche per la Romania, che si trova geograficamente vicina al conflitto.

L’incidente di oggi potrebbe segnare un ulteriore passo in avanti in una nuova fase del conflitto, dove l’uso di droni per penetrare spazi aerei sovrani potrebbe diventare una prassi più comune. Le autorità rumene hanno ribadito la loro volontà di proteggere i propri confini e di rispondere prontamente a ogni violazione dello spazio aereo nazionale, come dimostrato dalla rapida mobilitazione dei F-16 Fighting Falcon.