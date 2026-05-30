Fabio Fazio, Jannik Sinner e l’ossessione per i “negazionisti del cambiamento climatico”

“Non si può giocare a mezzogiorno con quel caldo. Perché ci si ferma per pioggia e non per il caldo? In estate nessun tennista amatoriale gioca a mezzogiorno, perché il numero 1 sì? A quell’ora farei giocare solo chi nega il cambiamento climatico”. Le dichiarazioni rilasciate da Fabio Fazio in un’intervista al Corriere della Sera, direttamente dagli spalti del torneo del Roland Garros, hanno sollevato un polverone che va ben oltre la semplice cronaca sportiva. Il noto conduttore televisivo ha espresso il suo totale disappunto per la scelta di far disputare i match di tennis nelle ore centrali della giornata, affermando che a mezzogiorno non si dovrebbe giocare a causa del caldo e proponendo, con una battuta provocatoria, di far scendere in campo a quell’ora soltanto i cosiddetti negazionisti del clima. Questa uscita, apparentemente dettata da una preoccupazione per la salute degli atleti, rivela in realtà una profonda confusione concettuale e nasce da un moto di stizza tipico del tifoso.

L’intera requisitoria di Fazio è stata infatti innescata dal recente malore di Jannik Sinner sul campo da gioco, un episodio isolato che il conduttore ha immediatamente strumentalizzato. Trasformare una reazione fisica individuale in un manifesto politico contro il cambiamento climatico rappresenta un errore logico e scientifico macroscopico.

L’emotività del tifoso e la ricerca del nemico ideologico nel tennis

Nel corso della sua intervista, il conduttore ha tracciato un parallelo tra la sospensione delle partite per pioggia e la presunta tolleranza degli organizzatori nei confronti delle alte temperature, sottolineando come nessun tennista amatoriale accetterebbe di giocare sotto il sole delle dodici. Da questa premessa, mossa dal legame viscerale che lo vede come grande sostenitore del campione altoatesino, Fazio è passato rapidamente alla filippica moralizzatrice, invocando una sorta di punizione climatica per chiunque esprima scetticismo sulle teorie ambientaliste apocalittiche e catastrofiste. Fa sorridere che proprio l’uomo al timone di una trasmissione storicamente intitolata Che tempo che fa, nata con un’impronta generalista e poi trasformatasi in un talk show politico, confonda la divulgazione con il catechismo ideologico. La tendenza a cercare costantemente un avversario o un nemico da mettere all’indice, tipica del cosiddetto Giustopensiero progressista, finisce per oscurare i fatti oggettivi a favore di una narrazione polarizzata ed emotiva, dove il benessere del proprio idolo sportivo diventa il pretesto per una lezione morale universale.

L’eccezione non fa la regola: il caso isolato di Sinner e la smentita dei dati clinici

Dal punto di vista prettamente scientifico e statistico, l’argomentazione di Fazio crolla miseramente di fronte a un dato di fatto incontrovertibile: l’azzurro è stato l’unico atleta a manifestare un malessere di quel tipo in quelle precise ore di gioco. Se ci trovassimo davvero di fronte a una crisi climatica globale tale da rendere l’aria irrespirabile e i campi da gioco impraticabili per chiunque a mezzogiorno, avremmo assistito a una sequenza di ritiri in massa e a continui interventi del personale medico per collassi da calore. Il fatto che un malore in campo abbia colpito unicamente un singolo tennista dimostra che l’episodio è da ascrivere a fattori prettamente individuali, biologici e temporanei del soggetto, come un calo di pressione, un virus latente, una digestione difficile o una specifica giornata di spossatezza fisica. Elevare l’eccezione clinica di un solo uomo a prova regina di un’apocalisse meteorologica planetaria è l’esatto contrario del metodo scientifico.

Confondere il meteo con il clima: l’errore sistematico dietro lo slogan

L’affermazione del presentatore televisivo poggia su un equivoco sistematico che gli esperti dell’atmosfera cercano da anni di sradicare: la sovrapposizione tra meteorologia e climatologia. Il caldo estivo a mezzogiorno non è un’invenzione del riscaldamento globale, né una novità degli ultimi anni, ma è il risultato diretto del ciclo solare e dell’inclinazione dei raggi terrestri nei mesi a cavallo del solstizio d’estate. Insomma, è natura! Confondere un singolo picco termico giornaliero o la spossatezza di un atleta con un trend climatico di lungo periodo è un errore metodologico grave. La meteorologia si occupa dello stato istantaneo dell’atmosfera in un dato momento e luogo, mentre la climatologia analizza i dati su scale temporali trentennali. Utilizzare la normale calura di una giornata di inizio estate a Parigi per evocare scenari drammatici significa piegare la scienza a scopi puramente retorici, ignorando i fondamentali della fisica e della statistica.

La fisica del sole zenitale e la reale storia del lavoro umano

Per comprendere quanto sia naturale evitare gli sforzi fisici nelle ore centrali della giornata, non è necessario scomodare i modelli matematici sul futuro del pianeta, ma basta rispolverare la storia economica e sociale delle nostre civiltà. Molto prima della meccanizzazione dell’agricoltura e dell’avvento dei trattori moderni dotati di cabine condizionate, le comunità umane regolavano i propri ritmi di vita in base alla posizione del sole. Durante la stagione calda, il lavoro nei campi si concentrava tassativamente dall’alba fino alle dieci del mattino, per poi riprendere nel tardo pomeriggio, tra le diciotto e le venti. Questa antica saggezza dimostra che la protezione dal calore meridiano è una pratica di fisiologia umana e di buonsenso che prescinde completamente dal dibattito contemporaneo sui gas serra. Collegare questa dinamica biologica senza tempo a una colpa ideologica moderna, punendo ipoteticamente i dissidenti politici sui campi da tennis, dimostra una totale assenza di memoria storica e antropologica.

I protocolli scientifici dello sport e la gestione dello stress termico

L’accusa mossa da Fazio agli organizzatori dei tornei internazionali ignora inoltre l’esistenza di protocolli scientifici estremamente rigorosi che disciplinano lo sport professionistico moderno. Le federazioni non lasciano i tennisti alla mercé delle temperature senza tutele, ma applicano precise regole basate su rilevazioni scientifiche oggettive. Nello specifico, viene utilizzato il cosiddetto indice WBGT (Wet Bulb Globe Temperature), un parametro che calcola lo stress termico ambientale combinando la temperatura dell’aria, l’umidità relativa, la velocità del vento e l’irraggiamento solare diretto. Quando questo indice supera determinate soglie di sicurezza scattano immediatamente le tutele per il caldo estremo, che prevedono la sospensione temporanea dei match, l’estensione delle pause tra i set o la chiusura dei tetti retrattili. Il tennis professionistico non si ferma per sensazioni empiriche o per i tweet dei tifosi vip, ma risponde a dati medici precisi, smentendo la narrazione di un sistema cinico e indifferente alla salute degli atleti.

L’insipienza dell’ideologia e la spettacolarizzazione del clima

In ultima analisi, l’intervento di Fabio Fazio si rivela per quello che è: un esercizio di retorica moralizzatrice privo di reale sostanza scientifica, amplificato dall’ansia da prestazione per il proprio beniamino sportivo. La necessità di ergersi a paladini di una causa, arrivando a ipotizzare bizzarre punizioni fisiche per chi non condivide una determinata linea di pensiero, mette in luce l’insipienza dell’ideologia quando questa si sostituisce al pragmatismo e all’analisi logica dei fatti. Invece di favorire un dibattito serio e basato sulla consultazione di dati reali, si preferisce cavalcare l’emotività del momento per alimentare la polarizzazione e raccogliere il plauso del proprio pubblico di riferimento. Di fronte a una simile spettacolarizzazione, che confonde il normale andamento delle stagioni e i problemi fisici personali di un atleta con un’emergenza planetaria da utilizzare come clava politica, torna alla mente un antico adagio popolare: di fronte a temi così complessi, un dignitoso silenzio sarebbe stato decisamente più autorevole di un sermone improvvisato sugli spalti.